عميد طب قصر العيني: لدينا نحو 300 ألف مريض سنويا بالسكتة الدماغية

قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للمخ والأعصاب والطب النفسي، إن هناك الكثير من التحديات التي تواجهنا في مصر في علاج مرضى السكتات الدماغية.

وأكد خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المصري الثامن للسكتة الدماغية والمؤتمر العاشر لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسكتة الدماغية أن هناك أكثر من 60 % من المصريين لديهم مشكلة في التوعية بالسكتة الدماغية.

وأوضح أننا لدينا في مصر نحو 250 ألف مريض سنويًا وفق تحليل عام 2016، وربما يصل مع التضخم إلى 300 ألف.

ولفت صلاح إلى أن مصر لديها خبرة فى إنشاء وحدات السكتة الدماغية، منبها بأن عدد أطباء المخ والأعصاب والسكتة الدماغية أقل من نسبة السكان.

وأشار إلى أن السكتة الدماغية تمثل السبب الرئيسي لأكثر من 88 % من حالات الوفيات والإعاقات حول العالم ومعظمها في إفريقيا والشرق الأوسط وهو أمر خطير.

ولفت عميد طب قصر العيني إلى وجود 20 % من مصابى السكتة الدماغية من الشباب وفى مصر من هم فوق ال50 عاما يزيد عن 12%.

وأوضح أن الدولة اتخذت إجراءات هامة لمواجهة السكتة الدماغية، ومنها: إطلاق وزير الصحة الشبكة القومية للسكتة الدماغية لخدمة المريض المصري، والمشروع الرئاسي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلاج عن بعد، وربط الشبكات وتدشين وحدات السكتة الدماغية.

إطلاق خطة خمسية للقضاء على الأمراض غير السارية

وأشار إلى إطلاق الخطة الخمسية للسكتة الدماغية على مستوى الجمهورية التي تنتهي بتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 في علاج الأمراض الغير سارية.

وذكر صلاح أن أساتذة المخ والأعصاب بالجامعات المصرية عملوا على مدار 11 عامًا داخل الجامعات المصرية من اجل مواجهة السكتات الدماغية، وهي حلقة من الحوكمة الطبية لمصلحة المريض وسلامته، مشيرًا إلى أن علاج السكتة الدماغية يعتمد على الإيثار عكس التخصصات المختلفة، وما يحدث اليوم يعكس إيمانا بوجود حراك بالجامعات المصرية.

وتستضيف القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2025 فعاليات المؤتمر الدولي المصري الثامن للسكتة الدماغية والمؤتمر العاشر لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسكتة الدماغية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

ويحظى المؤتمر بحضور دولي رفيع، من بينهم رئيس الجمعية العالمية للسكتة الدماغية، ورئيس الاتحاد الأوروبي للسكتة الدماغية، ورئيس الجمعية الشرق أوسطية للسكتة الدماغية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية والإفريقية.

تتضمن فعاليات المؤتمر 5 ورش عمل متخصصة تُعقد في يوم 17 نوفمبر، تليها جلسات علمية مكثفة على مدار يومي 18 و19 نوفمبر، بواقع 11 جلسة في اليوم الأول و5 جلسات في اليوم الثاني.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج السكتة الدماغية، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في التوعية والبحث العلمي في هذا المجال الحيوي.

