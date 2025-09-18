رسميا، الأهلي يتعاقد مع الهولندي أرت لانجيلير مديرا فنيا لقطاع الناشئين

أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، عن تعيين الهولندي أرت لانجيلير، مديرا فنيا لقطاع الناشئين في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وتم التعاقد مع المدرب الهولندي لمدة 3 سنوات، وسيبدأ عمله في يوم 1 أكتوبر المقبل.

الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء رسميا

أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي عن إبرام تعاقد جديد مع الحارس حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وقام وليد صلاح الدين بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتعاقد مع الحارس، والذي عبر عن ارتياحه الشديد لإبرام عقد جديد مع الأهلي، مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده مع زملائه خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.