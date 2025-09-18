الخميس 18 سبتمبر 2025
رسميا، الأهلي يتعاقد مع الهولندي أرت لانجيلير مديرا فنيا لقطاع الناشئين

 أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، عن تعيين الهولندي أرت لانجيلير، مديرا فنيا لقطاع الناشئين في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وتم التعاقد مع المدرب الهولندي لمدة 3 سنوات، وسيبدأ عمله في يوم 1 أكتوبر المقبل.

الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء رسميا

 أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي عن إبرام تعاقد جديد مع الحارس حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وقام وليد صلاح الدين بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتعاقد مع الحارس، والذي عبر عن ارتياحه الشديد لإبرام عقد جديد مع الأهلي، مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده مع زملائه خلال الفترة المقبلة.

 

