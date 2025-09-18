الخميس 18 سبتمبر 2025
أخبار مصر

رئيس الرعاية الصحية: أنشأنا 8 وحدات للسكتة الدماغية 2 منها حصلت على الاعتماد الدولي

د. أحمد السبكي
د. أحمد السبكي

 قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لمرضى السكتة الدماغية نظرا لأنه هذا المرض يحتل المرتبة الثالثة في مسببات الوفاة حول العالم.

وأكد السبكي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المصري الثامن للسكتة الدماغية والمؤتمر العاشر لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسكتة الدماغية، أنه لدينا 240 ألف مريض سنويا في مصر مصاب بالسكتة الدماغية، ونفقد حوالي 80 ألف منهم.

وأشار إلى أنه من أهم الجهود التي بذلت في هذا الشأن هي ماقام به الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بإنشاء الشبكة القومية للسكتة الدماغية، لافتا إلى أن أساتذة الجامعات كان لهم دور كبير في العمل التشخيصي والاكاديمي.

جهود الدولة لمواجهة مرض السكتة الدماغية 

وأكد أنه لدينا الآن العديد من وحدات السكتة الدماغية تم تنفيذها في وزارة الصحة وفي المستشفيات الجامعية.

وأشار السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية، كان لها دور في نشر الوعي بالسكتات الدماغية من خلال إنشاء 8 وحدات للسكتة الدماغية تابعين للهيئة.

وأوضح أنه تم اعتماد وحدتين من اصل الـ 8 وحدات  من المنظمة الدولية للاعتماد آملا انه بنهاية العام الحاري يتم اعتماد 6 وحدات، مؤكدا أن هذا يطمئنا على الأداء الإكلينيكي داخل هذه المنشآت.

وأوضح أنه لا يمكن أن نواجه تحديات انتشار المرض من خلال الاعتماد فقط وانما يجب أن يكون هناك كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على إدارة هذه الوحدات واستدامة الأداء بها، آملا ان نحتفل العام القادم بانخفاض عدد الوفيات من السكتة الدماغية.

وتستضيف القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2025 فعاليات المؤتمر الدولي المصري الثامن للسكتة الدماغية والمؤتمر العاشر لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسكتة الدماغية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

ويحظى المؤتمر بحضور دولي رفيع، من بينهم رئيس الجمعية العالمية للسكتة الدماغية، ورئيس الاتحاد الأوروبي للسكتة الدماغية، ورئيس الجمعية الشرق أوسطية للسكتة الدماغية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية والإفريقية.

تتضمن فعاليات المؤتمر 5 ورش عمل متخصصة تُعقد في يوم 17 نوفمبر، تليها جلسات علمية مكثفة على مدار يومي 18 و19 نوفمبر، بواقع 11 جلسة في اليوم الأول و5 جلسات في اليوم الثاني.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج السكتة الدماغية، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في التوعية والبحث العلمي في هذا المجال الحيوي.

