رحاب الجمل: شقيقتي توفيت فجأة في حادث سيارة مع خطيبها

حلت الفنانة رحاب الجمل ضيفة على برنامج "ورقة بيضا" تقديم الإعلامية يمنى بدراوي، المذاع علي قناة النهار، لتتحدث عن عائلتها وتكشف أسرار لأول مرة عن وفاة شقيقتها وتفاصيل الحالة المرضية لوالدتها قبل وفاتها.

وقالت رحاب الجمل بشأن وفاة شقيقتها برديس: "كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي، لم أستوعب الخبر وكنت بمفردي، وأول شيء فعلته هو أني تواصلت مع فيفي عبده وقولت لها الحقيني وأرسلت لي ابنتها عزة، ووقفت بجواري، انا لدي أشقاء أولاد ولكن هذا الموقف ماكنش فيه راجل وست، أخواتي كانوا قاعدين علي الأرض بيعيطوا، فقد توفيت فجأة بعد حادث تعرضت له هي وخطيبها، دخلت في مرحلة الانهيار بعد أسبوع من الحادث، بعد ما كل شئ انتهي، فكانت حبيتي وصديقتي وبنتي وكل شيء لي".

رحيل والدتها

وعن فقد والدتها قالت: "كانت مريضة سكر من الدرجة الخطر، لدرجة حدوث بتر قدمها بسبب جرح، ودخلنا في دائرة كبيرة من العمليات"، وأضافت، "ارتاحت الله يرحمها بفتقدها كثيرا وربنا يجعل مرضها في ميزان حسناتها، وأنا أعيش حاليا بفضل دعواتها".

تحدثت الفنانة رحاب الجمل عن محمد رمضان خاصة فى ظل الأزمات التي يتعرض لها مؤخرا قائلة، "محمد رمضان ربنا يكرمه، فهو صديقي المقرب ويعني لي الكثير، فبجانب موهبته الكبيرة فهو ممثل موهوب وذكي ويحسب خطواته بصورة كبيرة"، وبشأن رأيها في أزمة نجله الأخيرة قال،" لم اتحدث معه، فأنتي أشعر في تلك المواقف أنه ليس من الايجابي أن يكون الجميع ضاغط عليه، ففي النهاية هذا رأي القضاء ويحترم، ومحمد وزوجته نسرين واعيين وعاقلين ومثقفين، وتعاملها مع المحنة بعقلانية شديدة، وفي النهاية هي محنة وسوف تمر".

وبشأن رأيها في أزمة الفنانة وفاء عامر قالت، " هي الفنانة الجدعة التي فتحت منزلها للجميع، فأنا في حياتي لم أري مثل وفاء عامر وجدعنتها وطيبتها".

وعن شيرين عبد الوهاب قالت، "هي صديقتي واختي فهي عشرة سنين، وبحبها وبدعمها وأتمني من جديد أن تعود للجمهور ".

