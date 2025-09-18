الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

العاصمة الإدارية تشارك في المؤتمر العالمي للبنية التحتية بكوريا

خالد عباس، فيتو
خالد عباس، فيتو

شارك المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ووفد مرافق في المؤتمر العالمي للتعاون في مجال البنية التحتية (GICC – 2025) والذي عُقد في العاصمة الكورية سول الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري.

خلال فعاليات المؤتمر استعرض خالد عباس في حلقة نقاشية مطولة خصصت للعاصمة الجديدة المشروع باعتباره المشروع الأضخم في مصر وأحد أكبر المشروعات اقليمًا ودوليًا ونموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية المستدامة يعكس رؤية مصر 2030، ويشكل منصة جاذبة للاستثمارات العالمية، خاصة في قطاعات النقل الذكي، الطاقة النظيفة، المدن الذكية، والمشروعات الخضراء.

 مع تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها المشروع أمام كبريات الشركات العالمية، وفي مقدمتها الشركات الكورية، للمشاركة في تنفيذ المرحلة الحالية والمراحل المستقبلية بالإضافة إلى دعوة الشركات الكورية المتخصصة للتواجد في المنطقة الصناعية التي تتميز بجودة التخطيط والموقع المتميز وقربها من ميناء العين السخنة.

هذا وقد عقد على هامش المؤتمر عدد من اللقاءات والاجتماعات تناولت استعراض الرؤية الاستراتيجية للعاصمة الجديدة وخططها التوسعية في مجالات البنية التحتية الذكية والخدمات المتكاملة كان من أهمها اللقاء الذي عقد مع رئيس اتحاد المقاولين الدوليين الكوريين حيث يضم الاتحاد العشرات من الشركات الكورية العاملة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية المختلفة وينظم مشاركة تلك الشركات وعملية ضخ الاستثمارات في مختلف دول العالم 

شمل اللقاء استعراض كامل للمشروع والفرص الاستثمارية الواعدة، من جانبه أكد رئيس الاتحاد على جاهزيته لدفع الشركات الكورية وحثهم للاستثمار في العاصمة الجديدة والمشاركة في المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع

 

 هذا وقد وجه خالد عباس دعوة لرئيس الاتحاد لزيارة المشروع بصحبة ممثلين عن الشركات للتعرف على الموقف الحالي مؤكدًا على وجود العديد من الفرص الاستثمارية.

شملت أيضا فعاليات المشاركة عقد العديد من الاجتماعات الثنائية شملت شركات متخصصة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية والترفيه والأمن وتكنولوجيا الاتصالات.

تجدر الإشارة إلى الدور الهام الذي لعبته السفارة المصرية في سول في ترتيب اللقاءات والمشاركة في النقاشات المختلفة تحت إشراف مباشر من السفير خالد عبد الرحمن وطاقم السفارة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنية التحتية الذكية الشركات العالمية العاصمة الجديدة العاصمة الادارية المشروعات الخضراء المنطقة الصناعية

الأكثر قراءة

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

ثورة غضب على سرقة أخصائية ترميم لأسورة أثرية وصهرها، والمصريون: حاكموها بتهمة الغباء

عبد الله السعيد يسجل هدف الزمالك الأول في مرمى الإسماعيلي

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

اللحظات الأخيرة لـ الأسورة الذهبية المسروقة من المتحف المصري قبل صهرها (فيديو)

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطبخ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

الشعراوي يوضح فضل الله تعالى في رزق الرجل بالزوجة الصالحة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads