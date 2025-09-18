الخميس 18 سبتمبر 2025
خارج الحدود

الأمن العام الأردني يوقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين

جسر الملك حسين، فيتو
جسر الملك حسين، فيتو

أعلن الأمن العام الأردني، مساء الخميس، وقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بشكل مؤقت، وذلك عقب قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعبر من جانبها، على خلفية عملية إطلاق النار التي شهدتها المنطقة.

إجراءات أمنية مؤقتة

وأوضح البيان الصادر عن الأمن العام أن القرار جاء التزامًا بالإجراءات الأمنية المعمول بها، مشيرًا إلى أن المعبر سيبقى مغلقًا أمام حركة الأفراد لحين إعادة فتحه من قبل الجانب الإسرائيلي.

أهمية المعبر الحيوية

يُعتبر جسر الملك حسين المعبر البري الرئيسي الذي يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يشهد يوميًا حركة نشطة للمسافرين ونقل البضائع، كما يُعد المنفذ الأساسي لشاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين خلال عمليات عسكرية في قطاع غزة وعلى الحدود مع الأردن، في وقت تشهد فيه جبهات القتال تصعيدًا متواصلًا.

