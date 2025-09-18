الخميس 18 سبتمبر 2025
تفاصيل عقد مورينيو لتدريب بنفيكا البرتغالي

مورينيو
مورينيو

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي موافقته على التعاقد مع المدرب المخضرم خوسيه مورينيو لقيادة الفريق الأول.

تفاصيل عقد مورينيو مع بنفيكا

وبحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فقد تم الاتفاق على توقيع عقد لمدة عامين يمتد حتى يونيو 2027، حيث من المنتظر أن يتم إبرام الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، بعدما وصل "السبيشيال وان" بالفعل إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

عودة مورينيو إلى بنفيكا تحمل رمزية خاصة، إذ كانت بدايته التدريبية القصيرة مع النادي في أواخر التسعينيات، قبل أن ينطلق في مسيرة أسطورية قادته للتتويج بالألقاب مع بورتو، تشيلسي، إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد وروما.

جماهير "النسور" تأمل أن يساهم المدرب البرتغالي صاحب الخبرات الكبيرة والعقلية الانتصارية في استعادة أمجاد الفريق محليًا وأوروبيًا، خاصة أن بنفيكا يسعى للعودة بقوة إلى منصات التتويج.

عودة "السبيشيال وان" إلى الدوري البرتغالي بعد أكثر من عقدين من الغياب، تُعد من أبرز الأخبار الكروية في القارة العجوز، وتفتح صفحة جديدة في علاقة مورينيو مع كرة بلاده.

بنفيكا البرتغالي نادي بنفيكا البرتغالي نادي بنفيكا العاصمة البرتغالية لشبونة

