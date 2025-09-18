لم تصدق نفسها، فلسطينية تروي موقفا مؤثرا مع ملك إسبانيا في زيارته للقاهرة

موقف مؤثر لـ ملك إسبانيا في القاهرة، حكت مروة أبو دقة، فلسطينية من أهل غزة وتقيم في مصر، عن موقف مؤثر حدث لها وزوجها، مع ملك إسبانيا الملك فيليبي السادس، الذي يزور مصر حاليا، في اللقاء الذي استضافته السفارة الإسبانية عند وصوله لمصر.

وعبرت الفلسطينية مروة أبو دقة عن اندهاشها، بسبب تأثر ملك إسبانيا فيليبي السادس عند حديثه معها عن أطفال غزة النازحين ومبادرة أهرامات الأمل والمدارس، وعن بقائهم في مصر، ووصفته بأنه متواضع عندما نادى زوجته الملكة لمصافحتها لأنها من أهل غزة.

ملك إسبانيا يتحدث إلى مروة أبو دقة متأثرًا، فيتو



وحكت الفلسطينية مروة أبو دقة عن تجربتها مع تواضع وعفوية ملك إسبانيا، فقالت: "القدر يشاء أن أقابل ملك وملكة إسبانيا، الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا، في أول يوم وصل فيه مصر، وذلك في لقاء استقبلته فيه السفارة الإسبانية والرعايا الإسبان في القاهرة".

وعن الموقف المؤثر وغير المتوقع لـ ملك إسبانيا، قالت مروة أبو دقة: "اللي ماكنتش أتوقعه نهائيا أنه يلقي كلمته، وينزل من على المنصة هو والملكة، ويتمشوا بين الناس ويسلموا ويتكلموا عادي جدًا".

موقف ملك وملكة إسبانيا من لقاء سيدة فلسطينية بالقاهرة

وتابعت مروة أبو دقة سرد حكايتها المؤثرة عن ملك إسبانيا، قائلة: "زوجي سلم وبدأ يتكلم معاه وفي اللحظة اللي قال له فيها: إن زوجتي من غزة، الملك قال له هي معاك هنا، عايز أشوفها.. وفعلا لف كده وسلم عليّ بحرارة شديدة وترحاب شديد، وسألني على تفاصيل كثيرة، عن أهلي وهم فين وأنا بعمل إيه".

حديث مؤثر بين مروة أبو دقة وملك إسبانيا، فيتو



واستطردت مروة أبو دقة قائلة: "كلمته عن أطفال غزة النازحين، ومبادرة أهرامات الأمل والمدارس، كان سعيد بينا أنا وسامي، وقال ليّ لازم أعرفكم بمراتي، ما قالش الملكة مثلًا، هتحب تتعرف عليكم، وراح سحبها من وسط مجموعة من الناس كانت بتتكلم معاهم وقالها لازم تيجي تتعرفي وقدمنا لها، وكانت جلالة الملكة في قمة اللطف والجمال".

وقالت أبو دقة: "قال لي أنا حاسس بيكي جدًا وأن وجودك هنا في مصر بعيد عن خطر الحرب اللي في غزة، لا يعني انك مش عايشة التوتر والخوف والوجع اللي فيه أهلك".

ملكة إسبانيا في القاهرة، فيتو



وعبرت مروة أبو دقة عن سعادتها بلقاء ملك إسبانيا وزوجته، قائلة: "أنا فعلا شرفت بلقاء إنسان جميل وملك عظيم والقدر بيحاول يطبطب عليا كل فترة لأن فعلًا اللقاء أداني طاقة جديدة للعمل بمزيد من الإصرار والجهد المستمر".

الجدير بالذكر أن مصر استقبلت، أمس الأربعاء، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في أول زيارة رسمية يجريها ملك إسبانيا إلى مصر.

مصر تستقبل ملك إسبانيا في زيارته الأولى للقاهرة



واستقبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ملك إسبانيا وقرينته، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لهما في قصر الاتحادية، التي شملت اصطفاف الخيول، وعزف السلام الوطني لكل من مصر وإسبانيا، وأطلقت المدفعية ٢١ طلقة.

استقبال ملك إسبانيا في القاهرة، فيتو



يذكر أن ملك إسبانيا، الملك فيليبي السادس، من أشد الداعمين للقضية الفلسطينية، ومن الرافضين للإبادة الجماعية والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة.



