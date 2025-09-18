الخميس 18 سبتمبر 2025
تفاصيل برنامج زيارة ملك إسبانيا للأقصر

زيارة ملك إسبانيا
زيارة ملك إسبانيا

يصل إلى محافظة الأقصر مساء اليوم الخميس، ملك إسبانيا فيليبي السادس والملكة ليتيزيا لزيارة المناطق السياحية والأثرية، إلى ميناء الأقصر الجوي وسوف يكون في استقبالهما وزير السياحة والآثار شريف فتحي والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

زيارة ملك إسبانيا وزوجته في الأقصر 

وفي تمام الساعة السابعة مساء من اليوم الخميس يبدأ ملك إسبانيا وزوجته برنامج الزيارة بجولة في متحفي الأقصر والتحنيط المطلين على كورنيش النيل، يعقبها حضور عرض خاص للصوت والضوء في معابد الكرنك باللغة الإسبانية، ليختتما بذلك أنشطة اليوم الأول. 

وفي صباح اليوم الثاني لغدٍ الجمعة، يتوجه الملك والملكة إلى البر الغربي لزيارة وادي الملوك والملكات، إضافة إلى معبد الملكة حتشبسوت، حيث يطلعان على مواقع عمل البعثات الأثرية الإسبانية هناك قبل مغادرتهما

وانتهت محافظة الأقصر خلال الساعات الماضية من وضع اللمسات النهائية على طرق مسار الزيارة الهامة، حيث جرى تنظيف وتهذيب الأشجار، ودهان الشوارع ووضع الحواجز الأمنية المرورية، ورفع إعلام البلدين فندق الونتر بلس والنصب التذكاري وديوان عام محافظة الأقصر.

