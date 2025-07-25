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رياضة

شكوك حول مشاركة ميسي وجوردي ألبا في قمة الدوري الأمريكي

ميسي
ميسي

يستضيف نادي إنتر ميامي نظيره إف سي سينسيناتي يوم السبت المقبل في قمة مرتقبة تجمع اثنين من أفضل خمسة فرق في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي في مدينة فورت لودرديل بفلوريدا.

شكوك حول مشاركة ميسي 

ويدخل إنتر ميامي، الذي يحتل المركز الخامس، المباراة ببعض الشكوك حول مشاركة نجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني جوردي ألبا، بعد غيابهما عن مباراة كل النجوم يوم الأربعاء الماضي.

وتنص لوائح الدوري الأمريكي على إيقاف أي لاعب يغيب عن مباراة كل النجوم دون إصابة مُبلغ عنها أو إعفاء من الدوري، ولم يعلن الدوري بعد عن أي قرار بهذا الشأن.

وكان إف سي سينسيناتي  فاز  على إنتر ميامي بثلاثية نظيفة في 16 يوليو الماضي، وتصدر القسم الشرقي بفوزه الأخير على ريال سولت ليك 1-0.

و نجح سينسيناتي في المباراة السابقة في إيقاف ميسي عن التسجيل، منهيًا بذلك سلسلة قياسية للنجم الأرجنتيني بلغت خمس مباريات سجل فيها هدفين على الأقل.

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