ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على سياتل ساوندرز بثلاثية في الدوري الأمريكي (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي، للفوز على نادي سياتل ساوندرز بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب تشيس ضمن منافسات الدوري الأمريكي الممتاز.

إنتر ميامي يفوز على سياتل في الدوري الأمريكي

وتألق ميسي بتسجيل هدف في الدقيقة 41 وصناعة آخر لزميله جوردي ألبا في الدقيقة 12، فيما لم يحالفه الحظ في تسجيل هدف آخر بالدقيقة 28 واصطدمت الكرة بالقائم، بينما سجل إيان فراي الهدف الثالث في الدقيقة 52.

Jordi ➡️ Messi 🫂 pic.twitter.com/4EuMzFxujr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025

CABEZAZO DE IAN FRAY 🙌 pic.twitter.com/QbQNevV2Za — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025

وسجل هدف سياتل الوحيد عبيد فارغاس في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

تشكيل إنتر ميامي أمام سياتل ساوندرز

