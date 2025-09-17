الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على سياتل ساوندرز بثلاثية في الدوري الأمريكي (فيديو)

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي، للفوز على نادي سياتل ساوندرز بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب تشيس ضمن منافسات الدوري الأمريكي الممتاز.

 

إنتر ميامي يفوز على سياتل في الدوري الأمريكي

وتألق ميسي بتسجيل هدف في الدقيقة 41 وصناعة آخر لزميله جوردي ألبا في الدقيقة 12، فيما لم يحالفه الحظ في تسجيل هدف آخر بالدقيقة 28 واصطدمت الكرة بالقائم، بينما سجل إيان فراي الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وسجل هدف سياتل الوحيد عبيد فارغاس في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

 

تشكيل إنتر ميامي أمام سياتل ساوندرز

 

نجم الخلود السعودي يلعب ضد ميسي ورونالدو في 17 يوما

ليس إلى برشلونة، ميسي مرشح للعودة للدوري الإسباني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليونيل ميسي ميسي نادي سياتل ساوندرز سياتل الدوري الأمريكي الممتاز الدوري الأمريكي جوردي ألبا

مواد متعلقة

نجم الخلود السعودي يلعب ضد ميسي ورونالدو في 17 يوما

ليس إلى برشلونة، ميسي مرشح للعودة للدوري الإسباني

الأكثر قراءة

مفاجأة القرن، رونالدو ينقذ الزمالك ماليا ويقرر استثمار أمواله في شركة النادي (فيديو)

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على سياتل ساوندرز بثلاثية في الدوري الأمريكي (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بأبطال أوروبا

غرف الفندق حُجزت بالكامل، موعد وتفاصيل حفل الزفاف الأسطوري لـ سيلينا جوميز

لقطات مروعة، الطيران الإسرائيلي يستهدف سيارة تقل نازحين من مدينة غزة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية

أسعار المانجو اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، ارتفاع صنفين وانخفاض الزبدية

مبلغ "يقسم الوسط"، عقوبة ترويج شائعات عن جودة مياه الشرب في تعديلات القانون

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads