ضبط 9 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

تمكنت حملات تموينية بالدقهلية من ضبط 9 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ عليها في حملة بأربعة مراكز.

ضبط 9 أطنان دواجن والتحفظ عليها في حملة بأربعة مراكز

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة والرقابة الدائمة على أسواق وتداول السلع والمنتجات الغذائية، وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن، ومحلات الجزارين، ومنافذ البيع والتأكد من الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

تفتيشية بمراكز ميت غمر وطلخا وشربين وبلقاس

وفي هذا السياق وتنفيذًا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبمتابعة الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، بالتنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، قامت حملة تفتيشية بمراكز ميت غمر وطلخا وشربين وبلقاس، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، وعضوية الدكتور أحمد الشربيني، والدكتور خالد عنبر، والدكتورة إيناس الشافعي، والدكتورة فاطمة ابو المعاطي، والدكتورة منى الشحات، والدكتور السيد الزيات مدير إدارة بلقاس، والدكتور هيثم ابو السعود طبيب التفتيش بإدارة بلقاس.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر دجاج وأجزاء دجاج بإجمالي وزن 9 أطنان عينات، وتحرير 7 محاضر ذبح خارج السلخانة بوزن 240 كجم، وتحرير محضر لحوم غير صالحة بوزن 30 كجم، كما أسفرت عن تحرير محضر دجاج وأجزاء دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 100كجم، وتحرير 4 محاضر عينات لحوم ودجاج وأجزاء دجاج بوزن 175 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

