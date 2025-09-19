كل ما تريد معرفته عن حالات سقوط العقوبة عن المتهم

تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، النص على عدد من الحالات التي تسقط فيها العقوبة عن المتهم.

وجاء من بين تلك الحالات، مضي المدة المقررة في الحكم أو بموت المحكوم عليه.

وترصد فيتو تفاصيل تلك الحالات وفقا لنص القانون كالتالي:

موعد سقوط العقوبة عن المحكوم عليه

تنص المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفق ما أقره مجلس النواب: تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

كما تنص المادة 480 من قانون الإجراءات الجنائية: تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًّا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية

كما تنص المادة 481 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يوقف سريان مدة قانونيًا أو ماديًا ويعتبرو سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة.

لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة

كما وافق النواب على المادة 483: تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها.

ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

إذا مات المحكوم عليه بتعويضات ترد من التركة

ووافق مجلس النواب على المادة 484 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 146 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

