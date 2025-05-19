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محافظات

التعليم والمياه ينظمان حفل ختام الأنشطة للمدارس (مشروع صحتهم مستقبلهم)

ختام انشطة، فيتو
ختام انشطة، فيتو

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، معرض ختام الأنشطة للمدارس المشاركة  في مشروع صحتهم مستقبلهم، الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ويهدف إلى تحسين الوضع المائي والصحي والتوعوي لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية.

فقرات حفل ختام الأنشطة

تضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والتثقيفية التي قدمها التلاميذ، واستعراضًا لأبرز أنشطة المشروع ونتائجه، والتي شملت حملات توعية صحية، وتحسين بيئة المدارس، وتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية بين الأطفال والأسر.

أهم مشروعات دعم صحة الأطفال

وأكد الدكتور ايهاب جبريل مدير برنامج المياه والإصلاح البيئي بمنظمة اليونيسف، أن مشروع صحتهم مستقبلهم أحد أهم البرامج لدعم المنظمة لجهود الدولة في تعزيز صحة الطفل.

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 وأشار  مدير برنامج المياه والإصلاح البيئي بمنظمة اليونيسيف، أن التعاون مع الجهات المحلية يساعد في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق نتائج ملموسة،علي أرض الواقع خاصة بين تلاميذ المدارس داخل محافظة الفيوم من خلال تنفيذ برامج توعوية مكثفة تستهدف نحو 262 ألف تلميذ داخل 250 مدرسة ابتدائية بسبع إدارات تعليمية.

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