الأربعاء 29 يناير 2025
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وفد اليونيسيف يزور شركة الفيوم لمياه الشرب

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، فيتو

زار شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور ريمون شكري، المسئول الميداني بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الدعم المقدم في مجالات نشر الوعي المائي والبيئي والصحي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، وتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية.

انجازات مشروع القرض الدوار لتوصيل مياه الشرب لغير القادرين

وخلال الزيارة تم استعراض الإنجازات المحققة ضمن مشروع القرض الدوار، الذي يهدف إلى تمويل توصيلات مياه الشرب للأسر غير القادرة على تحمل تكلفة مقايسات المياه، ويتم تقسيط التكلفة على 24 شهرًا دون فوائد، في إطار الدور المجتمعي للشركة لتخفيف الأعباء عن الأسر البسيطة. وقد الشركة شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع،  وتم توصيل  2000 وصلة مياه، مع الاستمرار في تدوير المبالغ المحصلة لتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر.

مبادرة صحتهم مستقبلهم

وأكد المسئول الميداني بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ان التعاون  بين شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى واليونيسف، مثمر في دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير مياه الشرب وتحسين جودة الحياة، والجهود المشتركة تستهدف أيضًا نشر الوعي المائي بين تلاميذ المدارس الابتدائية، لترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه مصادر المياه والحفاظ عليها من الهدر.

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وأوضح أن مبادرة صحتهم مستقبلهم  تشمل 250 مدرسة، وتستهدف 262 ألف تلميذ عبر أنشطة تفاعلية، لتعزيز مفهوم الاستدامة وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين الأجيال القادمة.

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