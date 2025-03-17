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محافظات

مياه الفيوم عقدت اجتماعا تنسيقيا للجنة مشروع "صحتهم مستقبلهم "

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعًا للجنة التنسيقية لمشروع “صحتهم مستقبلهم”، الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بهدف نشر الوعي المائي في 250 مدرسة ابتدائية حكومية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، حضر الاجتماع الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورشا عبد الرحمن يوسف، وكيل المديرية، وممثلي الجهات المعنية بالمشروع.

 

أهداف مشروع صحتهم مستفبلهم

 يهدف إلى تعزيز الوعي المائي والبيئي الصحي لدى التلاميذ، من خلال تقديم برامج توعوية حول أهمية المياه النظيفة، والصرف الصحي الآمن، والسلوكيات الصحية السليمة، بما يساهم في تحسين الصحة العامة، خاصة في المدارس والمناطق الريفية، ونشر الثقافة الصحية بين الأجيال الجديدة. وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان وصول التوعية لأكبر عدد من المستفيدين.

 

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وقد تم  الاتفاق على تكثيف الأنشطة التوعوية، وتبني أساليب جديدة لضمان سهولة وصول الرسائل التوعوية إلى التلاميذ المستهدفين، والبالغ عددهم 262 ألف تلميذ خلال الفترة المقبلة، لتحقيق التأثير الإيجابي المنشود من المشروع ورسائله الستة.

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الفيوم الأمم المتحدة للطفولة التربية والتعليم الثقافة الصحية شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي مديرية التربية والتعليم بالفيوم

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