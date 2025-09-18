الخطيب يتسلم تقريرا عن أزمة تصريحات وكيل إمام عاشور

قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تسلم تقريرا عن أزمة تصريحات أدم وطني وكيل إمام عاشور التي شهدت الهجوم على النادي والتأكيد على أن اللاعب لا يلقى تقديرا ماليا من جانب ناديه الحالي.

وعلمت فيتو، أن الخطيب طلب تقريرا شاملا عن القصة، وهناك جلسة اليوم مع لجنة التخطيط من أجل بحث الأمر ضمن العديد من ملفات فريق الكرة وعلى رأسها أيضا ملف المدرب الأجنبي الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا غدا الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

