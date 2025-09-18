"قابيل وهابيل" يظهران في أوسيم.. شاب يقتل شقيقه لخلافات حول محل والدهما.. وجهات التحقيق تتخذ قرارا جديدا ضد مرتكب الجريمة

استيقظ الأهالي بإحدى قرى مركز أوسيم، على وقع جريمة هزت الضمير الإنساني، حين أقدم شاب على قتل شقيقه بدم بارد، في واقعة لم تكن فقط مأساوية لعائلة واحدة، بل صدمة لمجتمع بأكمله، فلم يكن أحد يتوقع أن يتحول خلاف بين شقيقين إلى مأساة دامية، بعدما أقبل أحدهم على قتل شقيقه ضربا بسبب خلافات بينهما، في مشهد يعيد إلى الأذهان أول جريمة عرفها التاريخ البشري، وتعيدنا إلى جذور الصراع الإنساني، حين رفع قابيل يده على أخيه هابيل، مدفوعًا بالحقد والضعف الداخلي، فارتكب أول جريمة قتل سُجلت في ذاكرة البشرية.

واليوم، بعد آلاف السنين، يتكرر المشهد، وإن اختلفت الأدوات والدوافع، لتطرح ذات الأسئلة: ما الذي يدفع الأخ ليقتل أخاه؟ هل الخلافات المالية أم الميراث؟ أم خلل أعمق في العلاقات الأسرية والقيم المجتمعية؟

تفاصيل الواقعة

في صباح يوم الواقعة، بدأ الشقيقان نقاشا حادا حول إدارة المحل وتقسيم العائد المادي، سرعان ما تصاعدت الأصوات وتبادل الطرفان السباب والاتهامات.

ووفقا لما كشفت عنه التحريات، أمسك المتهم بآلة حادة كانت في متناول يده، وانهال بها على رأس شقيقه في لحظة غضب وفقدان للسيطرة، ما أسقط المجني عليه غارقا في دمائه، وحاول بعض الأهالي نقله إلى المستشفى، لكن الإصابات البالغة والتي تضمنت جروحا قطعية في الرأس وكسرا بالجمجمة أودت بحياته.

تفاصيل مقتل شاب علي يد شقيقه

استقبلت المستشفى المجني عليه مصابا بجروح قطعية في الرأس وكسر بالجمجمة، لكنها تسببت في مصرعه، ومع ورود البلاغ إلى مركز شرطة أوسيم، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، لتكشف المعاينة عن تفاصيل الجريمة.

عقب الواقعة، حاول المتهم الهروب، ولكنه لم يستطيع فخلال ساعات قليلة وقع في قبضة رجال الأمن، وبحوذته الأداة التي استخدمها في ارتكاب الجريمة.

وأمام جهات التحقيق، أمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد السبب النهائي للوفاة.

اعترافات المتهم بارتكاب الواقعة بأوسيم

وأمام جهات التحقيق، جلس المتهم منكسرا يروي تفاصيل ما حدث، قائلا في اعترافاته: "مكانش قصدي أقتله، احنا اتخانقنا أكتر من مرة بسبب المحل، وكل مرة الأمور بتخلص، المرة دي المشادة زادت، هو استفزني بكلامه، فضربته علشان يفوق، لكن الضربة كانت قوية وهو وقع قدامي وماقامش تاني… أنا مكنتش ناوي أقتله، ده أخويا في الآخر".

وأضاف المتهم، أنه شعر بالندم فور سقوط شقيقه على الأرض، وحاول إسعافه لكنه لم يستطع السيطرة على النزيف، فتركه للأهالي الذين نقلوه إلى المستشفى، وأكد أنه فقد أعصابه في لحظة غضب، ولم يكن يتوقع أن تتحول المشادة الكلامية إلى جريمة قتل.

أقوال شهود العيان في الحادث

استمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أفادوا أن هناك خلافات مستمرة بين الشقيقين، وكثيرا ما كان الجيران يسمعون أصوات مشاجرتهم سويا.

وفي يوم الحادث، بدأ صوت الشجار يتعالى، وفجأة قطع صوت الشجار أصوات صراخ وعويل، وأسرع الجيران لمصدر الأصوات، فوجدوا الضحية غارقا في دمه، فنقلوه للمستشفى ولكنه توفي متأثرا بإصاباته.

وقرر قاضي المعارضات تجدد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل غير العمد.

