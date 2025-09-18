ضبط شاب تخصص في ترويج العملات الأجنبية المقلدة بالدقي

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شاب تخصص فى تزييف وترويج العملات الأجنبية المقلدة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (عملات أجنبية "مقلدة" – مبلغ مالى - الأدوات والخامات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

