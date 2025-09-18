سقوط عصابة النصب على راغبي السفر للخارج بالغربية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط شخصين بتهمة مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل خارج البلاد والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بالغربية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (4 أشخاص) بتضررهم من (شخصين) لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزتهما (جهاز لاب توب، 4 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – مستندات وأوراق خاصة براغبى السفر)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

