صحة غزة: السكان يرفضون النزوح وأرقام الاحتلال بشأن النازحين غير صحيحة

أكدت وزارة الصحة في غزة أن أعداد النازحين التي يعلنها الاحتلال لا تعكس الواقع على الأرض، واصفة إياها بغير الصحيحة.

وأوضحت أن غالبية سكان مدينة غزة يرفضون النزوح نحو الجنوب رغم الظروف الإنسانية القاسية، مشيرا إلى أن الإصرار على البقاء يعكس تمسك الأهالي بمنازلهم وأرضهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق عملياته في غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعمل على توسيع نطاق القتال في إطار عملية “مركبات جدعون 2”، زاعما استهداف مخزن أسلحة تابع لحركة حماس في مدينة غزة.

14 شهيدا في غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن حصيلة الشهداء جراء غارات الاحتلال منذ فجر اليوم بلغت 14 شهيدا، بينهم 9 في مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت عدة مناطق متفرقة في القطاع، ما أسفر أيضا عن وقوع إصابات وأضرار واسعة في منازل وممتلكات المواطنين.

قائد سابق بجيش الاحتلال ينتقد توجه نتنياهو في حرب غزة

قال يسرائيل زيف، القائد السابق لفرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن توجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في إدارة حرب غزة يسبب عدة مشاكل على المستويين العسكري والإنساني.

مخاطر العملية الإسرائيلي في غزة

وأوضح زيف، في تصريحاته، أن العملية الجارية في غزة تعرض حياة الرهائن الإسرائيليين، والجنود، إضافة إلى المدنيين في القطاع، لخطر جسيم.

انتقادات متصاعدة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي

وتعكس هذه التصريحات تصاعد الانتقادات داخل الأوساط العسكرية والأمنية الإسرائيلية بشأن استراتيجية نتنياهو في غزة، خاصة مع طول أمد الحرب وتفاقم تداعياتها.

بدء الاجتياح البري لمدينة غزة

من جانبه قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن قطاع غزة سيتحول إلى نصب تذكاري إذا لم تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين وتتخلي عن سلاحها.

وأكد كاتس أن جيش الاحتلال لن يتراجع حتى تحقيق أهداف الحرب، وذلك في أول تصريح بعد أن أشارت تقارير إلى بدء الاجتياح البري لمدينة غزة.

