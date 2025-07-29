إرضاءً للصين، ترامب يمنع رئيس تايوان من التوقف في نيويورك

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضت منح رئيس تايوان لاي تشينج-تي إذنًا بالتوقف في مدينة نيويورك خلال رحلته المقررة إلى أمريكا الوسطى، بعد اعتراضات صينية بشأن الزيارة.

وذكرت الصحيفة أن لاي كان يخطط لعبور الولايات المتحدة في أغسطس المقبل، ضمن جولة تشمل باراجواي وجواتيمالا وبليز، وهي دول تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان، لكن واشنطن أبلغته بعدم إمكانية التوقف في نيويورك، وفقًا لمصادر مطلعة.

وقالت الرئاسة التايوانية، في بيان صدر يوم الإثنين من تايبيه، إن لاي لا يعتزم القيام بأي زيارات خارجية في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أن البلاد تركز حاليًا على التعافي من إعصار ضربها أخيرا، إضافة إلى خوضها مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

لكن "فايننشال تايمز" نقلت عن مصادرها أن قرار لاي بعدم السفر جاء بعد تلقيه إخطارا رسميا برفض توقفه في نيويورك.

ورأت الصحيفة أن "هذا القرار من البيت الأبيض يثير قلق داعمي تايوان في واشنطن، الذين يرون أن ترامب بات أكثر ليونة تجاه الصين مع سعيه لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ".

وقالت الصحيفة إن وزارة التجارة الأمريكية تلقت تعليمات بتجميد فرض قيود تصدير صارمة على الصين، في ظل استمرار المحادثات التجارية بين البلدين، إلى جانب التنسيق بشأن القمة المرتقبة.

وأوضحت أن لاي كان يخطط أيضا لزيارة مدينة دالاس، لكن لم يتضح ما إذا كان المنع مقتصرا على نيويورك فقط أم يشمل عبوره الأراضي الأمريكية بشكل كامل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على النقاشات الجارية أن إدارة ترامب تحاول تفادي أي خطوات قد تعرقل المحادثات التجارية مع الصين، مشيرة إلى أن وزير الخزانة سكوت بيسينت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفينغ باشروا جولة ثالثة من المفاوضات في ستوكهولم يوم الاثنين.

وترفض بكين بشدة زيارات المسؤولين التايونيين إلى الولايات المتحدة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايبيه، رغم سماح إدارة بايدن في 2023 لرئيسة تايوان السابقة تساي إنغ-وين بالتوقف في نيويورك خلال زيارتها لغواتيمالا وبليز.



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