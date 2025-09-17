خبير زراعي: أصناف القمح قليلة استهلاك المياه طريقنا للاكتفاء الذاتي

علق الدكتور سعيد سليمان، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق ومبتكر أصناف أرز وقمح الجفاف “عرابي”، على تصريحات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بأفضلية زراعة المحاصيل مرتفعة القيمة الدولارية عن زراعة القمح في الصحراء.

حيث قال سليمان في منشور على صفحته بـ"الفيسبوك": إن أصناف قمح “عرابي" - لم تسجل حتى الآن بوزارة الزراعة- تستهلك نصف كمية المياه فقط واثبتت جدارتها وزرعت علي مياه الأمطار فقط، وتزرع في جميع أراضي الاستصلاح الجديدة تحت نظم الري الحديثة مثل الري بالرش والري بالتنقيط نظرًا لتبكيرها في النضج ومقاومتها للجفاف، وتعطي ٢٠ إردبا للفدان، مبينا أن أصناف قمح الجفاف عرابي هي: عرابي ١٨٨١ وعرابي ٧٣ وعرابي ٥٢ وعرابي ٥٦.

وأضاف أنه يمكن بإستخدام هذه الأصناف زراعة ٢ مليون فدان علي السواحل الشمالية والشرقية علي مياه الأمطار فقط، وتحقيق إنتاجية تتجاوز الـ١٠ إردب للفدان دون أي خدمة.

ونوه إلى أن تلك الأصناف اثبتت استهلاكها ١٥٠٠ متر مكعب فقط للفدان الواحد تحت نظام الري بالرش، هذا بالإضافة إلى مقاومتها الشديدة للملوحة حتى ٩ آلاف جزء في المليون ومقاومة للأصداء تمامًا.

وأكد أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية يجب أن يكون أولوية أي حكومة، لأنه لا يصح لدولة زراعية مثل مصر أن تكون المستورد الأول للقمح في العالم، الأمر الذي يفرض علينا قيودًا إقتصادية وسياسية، مشددا على ضرورة التخلص منها في ظل هذه الاضطرابات العالمية.

