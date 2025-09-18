سؤال برلماني بشأن استعداد الحكومة لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمنيا

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائي بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان وأحمد كجوك وزير المالية حول إعلان الحكومة بأن محافظة المنيا ستكون في طليعة محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية

وقال إن الواقع داخل المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية على مستوى المحافظة يكشف عن العديد من الأزمات المزمنة التي لم تجد حلولًا حتى الآن وعلى رأسها: نقص الأطباء وهيئة التمريض في كثير من المستشفيات، وتهالك البنية التحتية والأجهزة الطبية وعدم توافر صيانة دورية، وضعف التمويل الموجه لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وتكدس المرضى وغياب العدالة في توزيع الخدمات الطبية، وضعف الرقابة الإدارية والمالية على بعض المؤسسات الطبية.



تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلًا: كيف استعدت الحكومة فعليًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا في ظل هذه التحديات؟ وهل وضعت الحكومة خطة واضحة لحل المشكلات المتراكمة داخل المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية قبل بدء التطبيق؟

وما هي آليات الحكومة لضمان مشاركة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة داخل المنظومة؟ وكيف سيتم توفير الكوادر البشرية اللازمة لسد العجز في الأطباء والتمريض؟



المستشفيات العامة المركزية

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلًا: لا أدرى كيف سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمنيا وهناك العديد من المستشفيات العامة المركزية لم يتم استكمالها بعد ومنها على سبيل المثال لا الحصر مستشفيات بنى مزار ومغاغة والعدوة وابو قرقاص ومطاى مؤكدًا أن هذه المستشفيات مثل مستشفى بنى مزار يتم العمل بها منذ 5 سنوات ولم تستكمل بعد ولانعرف أسباب التأخير ولا نعرف مواعيد الانتهاء من استكمال هذه المستشفيات وهل هناك خطة زمنية لتأهيل البنية التحتية وتحديث الأجهزة الطبية قبل الإعلان عن بدء المنظومة؟

وما هى الإجراءات التي تضمن عدم انتقال معاناة المرضى من المنظومة الحكومية الحالية إلى المنظومة الجديدة ؟ وكيف يمكن الاستفادة من المؤسسات والمستشفيات التابعة للقطاع الخاص للمشاركة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمنيا ؟ مطالبًا من الحكومة وضع السياسات والخطط وتدبير الموارد المالية اللازمة وتحديث وتطوير الوحدات الصحية القروية على مستوى محافظة المنيا حتى تنجح تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا.

