ثقافة وفنون

كريستين ميليوتي تتذكر بدايتها الصعبة في عالم التمثيل بعد فوزها بجائزة إيمي

كريستين ميليوتي،
كريستين ميليوتي، فيتو

تذكرت الممثلة كريستين ميليوتي، بدايتها الصعبة في عالم التمثيل، بعد فوزها بجائزة إيمي، كأقضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو تلفزيوني.

وأوضحت كريستين في تصريحات إعلامية، أن أول دور تمثيلي في مسيرتها كان في مسلسل، The Sopranos، قائلة: "كانت أول مره في حياتي اتواجد في موقع تصوير ولم أكن قد شاهدت المسلسل لأنني لا أستطيع تحمل تكاليف الاشتراك في HBO، المسلسل ساعدني كثيرًا وكذلك ستيف بوشيمي كان لطيف وجعلني أشعر بالأمان".

وفازت الممثلة كريستين ميليوتي، بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني، عن دورها في مسلسل The Penguin، وذلك في حفل توزيع جوائز إيمي بنسختها ٧٧.

وجاءت القائمة الكاملة للفائزين بجوائز إيمي ٧٧ كالتالي:

 أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي.

جين سمارت، ("The Hacks")

 

Image

 أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي

 كاثرين لاناسا، ("The Pitt") 

Katherine LaNasa wearing a dark blue scrub top with a name tag and stethoscope, standing in front of an ambulance with visible emergency lights and medical symbols. The background includes greenery.

 أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي

 تراميل تيلمان، ("Severance")

Image

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي

 بريت لور، Severance 

Image

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي

 

 

هانا إينبيندر، ("Hacks")

Image

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

 

 

 جيف هيلر، ("Somebody Somewhere")

Image

أفضل برنامج تلفزيوني واقعي.

The Traitors

Image

أفضل إخراج في مسلسل كوميدي

 سيث روجن، وإيفان جولدبرج، لحلقة "The Oner"، من مسلسل The Studio

أفضل إخراج في مسلسل قصير

 فيليب بارانتيني، Adolescence

Philip Barantini stands wearing a white short-sleeve shirt and green pants, facing a woman in a blue shirt sitting in a chair. They are in a room with blue bean bags, a gray table, and windows with blurred figures outside. A blue chair and a door are visible in the background.

أفضل إخراج في مسلسل درامي

 آدم راندال، لحلقة Hello Goodbye، من مسلسل Slow Horses

Image

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني

أوين كوبر عن أدائه في مسلسل Adolescence

 

أفضل كتابة في مسلسل درامي 

دان جيلروي عن سيناريو حلقة "Welcome To The Rebellion من مسلسل Andor.

Image

أفضل كتابة لمسلسل قصير أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني

 جاك ثورن وستيفن جراهام، "Adolescence"

Owen Cooper, a young boy with short brown hair, wearing a green and white shirt, stands in a dimly lit room. Behind him, a man in a dark uniform and another person in a black shirt are visible. The setting appears clinical or institutional, with fluorescent lighting overhead.

أفضل كتابة لمسلسل كوميدي

The Studio

Image

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو مسلسل مختارات أو فيلم

إيرين دوهيرتي، ("Adolescence")

Image

أفضل برنامج منوعات مباشر

 "SNL 50" 

Image

 أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني

 كريستين ميليوتي، The Penguin

Image

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو أنثلوجي أو فيلم تلفزيوني

ستيفين جرام،  Adolescence

Image

أفضل مسلسل محدود، أو أنثلوجي، أو فيلم تلفزيوني.

مسلسل adolescence

Image

أفضل مسلسل كوميدي

The Studio

Image

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي

 نوح وايلي، The pitt

Image

أفضل مسلسل درامي 

 The pitt

Image

 

كريستين ميليوتي كريستين ميليوتي إيمي الممثلة كريستين ميليوتي

