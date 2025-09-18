كريستين ميليوتي تتذكر بدايتها الصعبة في عالم التمثيل بعد فوزها بجائزة إيمي
تذكرت الممثلة كريستين ميليوتي، بدايتها الصعبة في عالم التمثيل، بعد فوزها بجائزة إيمي، كأقضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو تلفزيوني.
وأوضحت كريستين في تصريحات إعلامية، أن أول دور تمثيلي في مسيرتها كان في مسلسل، The Sopranos، قائلة: "كانت أول مره في حياتي اتواجد في موقع تصوير ولم أكن قد شاهدت المسلسل لأنني لا أستطيع تحمل تكاليف الاشتراك في HBO، المسلسل ساعدني كثيرًا وكذلك ستيف بوشيمي كان لطيف وجعلني أشعر بالأمان".
وفازت الممثلة كريستين ميليوتي، بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني، عن دورها في مسلسل The Penguin، وذلك في حفل توزيع جوائز إيمي بنسختها ٧٧.
وجاءت القائمة الكاملة للفائزين بجوائز إيمي ٧٧ كالتالي:
أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي.
جين سمارت، ("The Hacks")
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي
كاثرين لاناسا، ("The Pitt")
أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي
تراميل تيلمان، ("Severance")
أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي
بريت لور، Severance
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي
هانا إينبيندر، ("Hacks")
أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي
جيف هيلر، ("Somebody Somewhere")
أفضل برنامج تلفزيوني واقعي.
The Traitors
أفضل إخراج في مسلسل كوميدي
سيث روجن، وإيفان جولدبرج، لحلقة "The Oner"، من مسلسل The Studio
أفضل إخراج في مسلسل قصير
فيليب بارانتيني، Adolescence
أفضل إخراج في مسلسل درامي
آدم راندال، لحلقة Hello Goodbye، من مسلسل Slow Horses
أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني
أوين كوبر عن أدائه في مسلسل Adolescence
أفضل كتابة في مسلسل درامي
دان جيلروي عن سيناريو حلقة "Welcome To The Rebellion من مسلسل Andor.
أفضل كتابة لمسلسل قصير أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني
جاك ثورن وستيفن جراهام، "Adolescence"
أفضل كتابة لمسلسل كوميدي
The Studio
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو مسلسل مختارات أو فيلم
إيرين دوهيرتي، ("Adolescence")
أفضل برنامج منوعات مباشر
"SNL 50"
أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني
كريستين ميليوتي، The Penguin
أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو أنثلوجي أو فيلم تلفزيوني
ستيفين جرام، Adolescence
أفضل مسلسل محدود، أو أنثلوجي، أو فيلم تلفزيوني.
مسلسل adolescence
أفضل مسلسل كوميدي
The Studio
أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي
نوح وايلي، The pitt
أفضل مسلسل درامي
The pitt
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا