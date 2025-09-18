الخميس 18 سبتمبر 2025
انطلاق منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور الملك فيليبي

جانب من مباحثات مصرية إسبانية بالقاهرة

انطلق، منذ قليل، منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور فيليبي السادس ملك إسبانيا.

وشهد اليوم الأول لزيارة ملك وملكة إسبانيا لمصر نشاطا كبيرا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية، فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمية، التي شملت اصطفاف الخيول، وعزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق المدفعية ٢١ طلقة، ثم التقاط صورة تذكارية للرئيس والسيدة قرينته وملك وملكة اسبانيا، وتلا ذلك عقد لقاء ثنائي مغلق بين الرئيس وملك إسبانيا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

