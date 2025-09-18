الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة سيراميكا

مران الأهلي
مران الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ويدخل اليوم الفريق معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة الغد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا غدا الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

