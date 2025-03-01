إيناس الدغيدي لـ بسمة وهبة: أنت فاشلة.. والمذيعة ترد (فيديو)

تحدت المخرجة إيناس الدغيدي، الإعلامية بسمة وهبة على الهواء، بشأن نجاح وتأثير "شيخ الحارة" معها خلال فترة تقديمها للبرنامج.

قوة إيناس الدغيدي في تقديم شيخ الحارة

وقالت إيناس الدغيدي خلال برنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة بقناة "النهار": "شيخ الحارة في السنتين اللى أنا عملتهم كان أنجح بكتير من شيخ الحارة بتاع بسمة وهبة، حتى لو كان ابنك صدقيني واسألي الناس والجمهور".

وتابعت: "أنا لو اتحطيت في حاجة هاعملها كما يجب ولو مكنتش هاعملها مكنتش عمري أخدت البرنامج، انا ماخدتش البرنامج منك ولكن البرنامج كان بتاع القاهرة والناس، ولو كان بتاعك كنتي عملتي قضية"، لترد بسمة وهبة:"جيبتي المعلومة دي مين؟ ولو كان البرنامج بتاعي مكنتيش هتعمليه؟".

طلب طارق نور

وردت ايناس الدغيدي: "البرنامج لو كان بتاعك كنتي عملتي قضية، طلب مني صديقي الحميم طارق نور اعمل البرنامج وانا لا يمكن أقوله في يوم من الأيام لأ، وقالهم إني مشهورة بجرأتي وإني عندي فكر وعلشان كده استعان بيا".

ووجهت بسمة وهبة سؤالا لايناس الدغيدي:"طيب ومكملتيش البرنامج ليه لما انتي نجحتي؟" لترد المخرجة:"هقولك ويمكن يزعلك، ده مش نوع برنامجي أنا أؤمن بالحريات ولا اضايق الناس ولما دخلت ووقفت قصاد الناس ولقيتهم بيحاولوا يخلوني يعايروني على افعالهم قلت لأ دي مش شخصيتي".



وتابعت:"انا مبخافش من حد ولما دخلت برنامج شيخ الحارة انا غيرت كل اللى انتي عملتيه يا بسمة وهبة"، لتعقب بسمة وهبة:"علشان كده البرنامج فشل" لتعقب ايناس الدغيدي:"لا برنامجي نجح إنتي اللى برنامجك العرافة خلال السنوات اللي فاتت ووقت ما كنت باعرض كان فاشل".

ولفتت ايناس الدغيدي:"انا مدخلتش أخدت شيخ الحارة وعملته زيك يا بسمة، انا عملته بشياكة ووقار أكتر، والبراند بتاع محطة القاهرة والناس مش بتاعك، انا جالي اراء من ناس مهمة في الفكر وقالولي ده مش لونك وانتي أكبر من كده، والعالم العربي كله مش بيقولولي أفلام فين بيقولوا شيخ الحارة فين؟.

وأشارت:"وانتي بتعملي العرافة كنت أكتر منك يا بسمة وهبة في مشاهدات شيخ الحارة لما كنت بقدمه".



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