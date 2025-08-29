فنربخشة يقيل مورينيو بعد فشله في التأهل الى دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي فنربخشة التركي إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من قيادة الفريق بعد فشله فى قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ونشر النادي التركي بيانًا رسميًا يعلن من خلاله انتهاء فترة جوزيه مورينيو مع الفريق.

قال النادي في بيانه: “نشكر مورينيو على ما قدمه من جهد وخدمة للفريق خلال الفترة الماضية، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المستقبلية”.

وكان المدرب البرتغالي المخضرم قد تولى قيادة الفريق مطلع الموسم الماضي، قبل أن يقرر الطرفان إنهاء الارتباط رسميًا قبل التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت تقارير إن مورينيو سوف يحصل على 15 مليون يورو تعويض بعد صدور قرار إقالته من النادي التركي.

وتأهل فريق بنفيكا البرتغالي إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على فنربخشة التركي بهدف دون رد في إياب الملحق النهائي المؤهل للبطولة.

يذكر أن محمد كريم أكتوركوجلو أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35، ليحسم بطاقة الصعود لصالح بنفيكا عقب انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، ويقصي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مبكرًا من البطولة القارية في بداية مشواره مع الفريق التركي هذا الموسم أوروبيا، ليستمر غياب المدرب البرتغالى المخضرم عن البطولة الأكبر فى العالم للموسم السادس على التوالى.

