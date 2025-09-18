مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

أعلن قائد شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كريس باريس، أن ثلاثة من رجال الشرطة قُتلوا في حادث إطلاق نار، فيما أُصيب اثنان آخران بجروح خطرة، مؤكدًا أن مطلق النار قُتل خلال الحادث.



وقال باريس في مؤتمر صحفي بثَّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لحاكم الولاية: "أستطيع أن أؤكد أن مطلق النار قُتل، كما أؤكد إصابة خمسة من عناصر إنفاذ القانون اليوم: ثلاثة لقوا مصرعهم، واثنان نُقلا إلى المستشفى في حالة حرجة لكن مستقرة".

وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بأن إطلاق النار وقع أثناء توجه رجال الشرطة لتنفيذ أمر قضائي في أحد المنازل.



وتُعد حوادث إطلاق النار التي تستهدف رجال إنفاذ القانون في الولايات المتحدة جزءًا من أزمة العنف المسلح المستمرة، والتي تُعتبر واحدة من أبرز التحديات الأمنية والصحية في البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.