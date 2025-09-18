الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

أعلن قائد شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كريس باريس، أن ثلاثة من رجال الشرطة قُتلوا في حادث إطلاق نار، فيما أُصيب اثنان آخران بجروح خطرة، مؤكدًا أن مطلق النار قُتل خلال الحادث.


وقال باريس في مؤتمر صحفي بثَّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لحاكم الولاية: "أستطيع أن أؤكد أن مطلق النار قُتل، كما أؤكد إصابة خمسة من عناصر إنفاذ القانون اليوم: ثلاثة لقوا مصرعهم، واثنان نُقلا إلى المستشفى في حالة حرجة لكن مستقرة".

وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بأن إطلاق النار وقع أثناء توجه رجال الشرطة لتنفيذ أمر قضائي في أحد المنازل.


وتُعد حوادث إطلاق النار التي تستهدف رجال إنفاذ القانون في الولايات المتحدة جزءًا من أزمة العنف المسلح المستمرة، والتي تُعتبر واحدة من أبرز التحديات الأمنية والصحية في البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ يتقدم على تشيلسي 2-1 في الشوط الأول

في غياب رونالدو، النصر يفوز على استقلال دوشنبه بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

كنت باخد لفة بالعربية من ورا بابا، اعترافات المتهم بدهس مسن بسيارة دبلوماسية في المهندسين

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، تراجع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يخطف فوزا قاتلا أمام أتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة

في أول ظهور بعد الضربة، قيادي في حماس يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الجوافة في منام العزباء وعلاقته بقدوم رزق سريع قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads