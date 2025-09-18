الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

انسحاب رنا رئيس يربك "سفاح التجمع"

رنا رئيس
رنا رئيس

تدرس الشركة المنتجة لفيلم سفاح التجمع الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، موقف المشاهد التي قدمتها الفنانة رنا رئيس في العمل.

وعلمت فيتو أن هناك حلين تم وضعهما، أحدهما أن يتم تقليص دورها بالمشاهد التي قامت بتصويرها فقط، أو يتم حذف الدور من الأساس إن لم يكن هناك فنانة بديلة لهذا الدور.

وكان قد أعلن المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب عن اعتذار الفنانة رنا رئيس عن عدم استكمال تصوير دورها في فيلم "سفاح التجمع"، الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد الفيشاوي.

ونشر العزب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك رسالة دعم للفنانة رنا رئيس، أكد خلالها تضامن فريق العمل معها، وجاء في الرسالة: "أسرة فيلم سفاح التجمع تتمنى الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية للفنانة رنا رئيس، على أمل أن تجمعنا أعمال أخرى مستقبلًا".

الأزمة الصحية لـ رنا رئيس


وأصيبت الفنانة رنا رئيس مؤخرًا بأزمة صحية دقيقة، حيث تعرضت لحالة إجهاض فقدت على إثرها جنينها الأول.

وتبع ذلك نزيف حاد استمر لمدة أربعة أيام، ما استدعى نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة، وخضعت لعملية جراحية لتثبيت وضعها الصحي.

 وقررت رنا رئيس التوقف عن التصوير لحين تعافيها الكامل قبل اعتذارها عن العمل بفيلم “سفاح التجمع”.

 

قصة فيلم “سفاح التجمع” وأبطاله


يتناول فيلم "سفاح التجمع" الجانب النفسي لشخصية قاتل متسلسل يطارد النساء، في عمل ينتمي إلى نوعية الإثارة النفسية، وهو موضوع يتم تناوله عالميًا من زوايا مختلفة.

 

فريق فيلم سفاح التجمع


ويجسد الفيشاوي شخصية السفاح قاتل الفتيات اللاتي يجسد أدوارهن عدد من النجمات وفي مقدمتهن  اللبنانية سينتيا خليفة، وآية سليم، كذلك انضمت كل من  دينا سامي، لأبطال فيلم “سفاح التجمع”.

 الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، ويُعد أول تجربة إخراجية للكاتب محمد صلاح العزب.

 كان أحمد الفيشاوي أعلن الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم (سفاح التجمع).

وكشفت الشركة المنتجة عن موعد مبدئي لعرض فيلم سفاح التجمع لأحمد الفيشاوي خلال نصف شهر أكتوبر المقبل في السينمات بالتزامن مع الموسم الشتوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رنا رئيس سفاح التجمع أحمد الفيشاوى اخبار الفن

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين، الطب 95% والصيدلة 92% والهندسة 89%

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

صرخوا وبكوا غضبًا، أمريكا تعتقل عسكريين رفضوا مساندة الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة (فيديو)

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

قرار جديد لرئيس الوزراء، الاستيلاء المباشر على أراضٍ لتنفيذ مشروع الطريق المزدوج بالغربية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads