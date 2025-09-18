انسحاب رنا رئيس يربك "سفاح التجمع"

تدرس الشركة المنتجة لفيلم سفاح التجمع الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، موقف المشاهد التي قدمتها الفنانة رنا رئيس في العمل.

وعلمت فيتو أن هناك حلين تم وضعهما، أحدهما أن يتم تقليص دورها بالمشاهد التي قامت بتصويرها فقط، أو يتم حذف الدور من الأساس إن لم يكن هناك فنانة بديلة لهذا الدور.

وكان قد أعلن المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب عن اعتذار الفنانة رنا رئيس عن عدم استكمال تصوير دورها في فيلم "سفاح التجمع"، الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد الفيشاوي.

ونشر العزب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك رسالة دعم للفنانة رنا رئيس، أكد خلالها تضامن فريق العمل معها، وجاء في الرسالة: "أسرة فيلم سفاح التجمع تتمنى الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية للفنانة رنا رئيس، على أمل أن تجمعنا أعمال أخرى مستقبلًا".

الأزمة الصحية لـ رنا رئيس



وأصيبت الفنانة رنا رئيس مؤخرًا بأزمة صحية دقيقة، حيث تعرضت لحالة إجهاض فقدت على إثرها جنينها الأول.

وتبع ذلك نزيف حاد استمر لمدة أربعة أيام، ما استدعى نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة، وخضعت لعملية جراحية لتثبيت وضعها الصحي.

وقررت رنا رئيس التوقف عن التصوير لحين تعافيها الكامل قبل اعتذارها عن العمل بفيلم “سفاح التجمع”.

قصة فيلم “سفاح التجمع” وأبطاله



يتناول فيلم "سفاح التجمع" الجانب النفسي لشخصية قاتل متسلسل يطارد النساء، في عمل ينتمي إلى نوعية الإثارة النفسية، وهو موضوع يتم تناوله عالميًا من زوايا مختلفة.

فريق فيلم سفاح التجمع



ويجسد الفيشاوي شخصية السفاح قاتل الفتيات اللاتي يجسد أدوارهن عدد من النجمات وفي مقدمتهن اللبنانية سينتيا خليفة، وآية سليم، كذلك انضمت كل من دينا سامي، لأبطال فيلم “سفاح التجمع”.

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، ويُعد أول تجربة إخراجية للكاتب محمد صلاح العزب.

كان أحمد الفيشاوي أعلن الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم (سفاح التجمع).

وكشفت الشركة المنتجة عن موعد مبدئي لعرض فيلم سفاح التجمع لأحمد الفيشاوي خلال نصف شهر أكتوبر المقبل في السينمات بالتزامن مع الموسم الشتوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.