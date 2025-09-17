الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يحافظ على تقدمه أمام أتلتيكو مدريد بعد 60 دقيقة

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حافظ فريق ليفربول الإنجليزي على تقدمه أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، بنتيجة 2-1، بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء بملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

من سجل أهداف الشوط الأول في مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد؟

واستطاع محمد صلاح أن يصنع الهدف الأول بعد ما حول روبرتسون تصويبته إلى هدف في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل الملك المصري الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من تصويبة رائعة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

فيما رد أتليتكو مدريد بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق ماركوس يورينتي.

تشكيل ليفربول ضد أتليتكو مدريد 

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون

في خط الدفاع: روبرتسون — فان دايك — كوناتي — فريمبونج

في خط الوسط: فيرتز — غرافنبيرخ — سوبوسلاي

في خط الهجوم: جاكبو — ايزاك — محمد صلاح

تشكيل أتليتكو مدريد ضد ليفربول 

وبدأ أتليتكو مدريد كالتالي:

الصورة

تاريخ مواجهات ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات 

التقي ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في نسخة 2008 - 2009 من دوري الأبطال، في أولي المواجهات بين الفريقين، وحسم التعادل نتيجة  الذهاب والإياب في مرحلة المجموعات بنتيجة 1–1.

 وفي عام 2010، أطاح أتلتيكو نظيره ليفربول من نصف نهائي الدوري الأوروبي بقاعدة الهدف خارج الأرض، بعد فوز كل فريق على ملعبه.

وشهد موسم 2019 - 2020، إطاحة الفريق الإسباني بكتيبة المدرب السابق يورجن كلوب من دور الـ 16، بعد الفوز 1 -0 في الذهاب بمدريد، ثم 3-2 في أنفيلد بعد وقت إضافي.

وجاء رد ليفربول  سريعًا في موسم 2021 - 2022، عندما تفوق ليفربول ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في مدريد 3- 2، قبل أن يحسم لقاء الإياب في أنفيلد بثنائية نظيفة.

أرقام تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وليفربول


8 مباريات
3 فوز ليفربول
3 فوز أتلتيكو مدريد
2 تعادل

ليفربول كان ودع النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا على يد نظيره باريس سان جيرمان ضمن منافسات دور الـ 16، فيما غادر أتلتيكو مدريد البطولة بعد الخسارة أمام ريال مدريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا ليفربول أتلتيكو مدريد أنفيلد محمد صلاح

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ يتقدم على تشيلسي 2-1 في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتقدم على أتالانتا بثنائية في الشوط الأول

سيميوني يعلن تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

في غياب رونالدو، النصر يفوز على استقلال دوشنبه بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ يتقدم على تشيلسي 2-1 في الشوط الأول

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، تراجع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم

محمد صلاح يقود ليفربول للتقدم على أتليتكو مدريد 2-1 في الشوط الأول (صور)

الصحة: إحالة واقعة وفاة طفلين توأم بعد تلقي التطعيم بالمنوفية إلى النيابة العامة

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

وزير الاتصالات يكشف موعد تصدير أجهزة المحمول المصرية

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، خبير يكشف إلى أين تتجه أسعار الذهب (فيديو)

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الجوافة في منام العزباء وعلاقته بقدوم رزق سريع قريبا

بالأحاديث، الخمسة الناجون من عذاب القبر

ما هي السورة التي كان النبي يقرأ بها كثيرا في صلاته؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads