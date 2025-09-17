الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأمواج تصل لـ4 أمتار، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 18-9-2025

طقس الأربعاء، اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق على سواحل " مطروح، العلمين، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية،دمياط،بورسعيد" حيث تصل سرعة الرياح من 40: 70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا  على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 40
 

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.
.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوى ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا الخميس الطقس غدا

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه المناطق غدا

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

بشاير خريفية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم

توقعات بسقوط الأمطار على هذه المناطق غدا

الأكثر قراءة

كنت باخد لفة بالعربية من ورا بابا، اعترافات المتهم بدهس مسن بسيارة دبلوماسية في المهندسين

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ يتقدم على تشيلسي 2-1 في الشوط الأول

في غياب رونالدو، النصر يفوز على استقلال دوشنبه بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يخطف فوزا قاتلا أمام أتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، تراجع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم

الصحة: إحالة واقعة وفاة طفلين توأم بعد تلقي التطعيم بالمنوفية إلى النيابة العامة

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

لأول مرة، الأعلى للشؤون الإسلامية ينتج فيلما وثائقيا عن الشيخ محمود خليل الحصري

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الجوافة في منام العزباء وعلاقته بقدوم رزق سريع قريبا

بالأحاديث، الخمسة الناجون من عذاب القبر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads