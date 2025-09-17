تحذيرات أمنية إسرائيلية من محاولات حماس أسر جنود وتنفيذ عمليات بالخارج

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المستوى الأمني في إسرائيل حذّر من محاولات متوقعة لحركة حماس تستهدف أسر جنود إسرائيليين داخل مدينة غزة خلال المواجهات المستمرة.

رعب في إسرائيل من عمليات حركة حماس

كما أشار التحذير إلى أن حماس قد تسعى إلى تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية خارج البلاد، في إطار توسيع دائرة المواجهة مع تل أبيب.

استعدادات أمنية إسرائيلية مشددة

وبحسب التقارير، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب تحسبًا لهذه السيناريوهات، مع تعزيز الإجراءات الوقائية داخل إسرائيل وخارجها.

انعكاسات على الحرب في غزة

ويرى مراقبون أن هذه التحذيرات تكشف عن قلق متصاعد في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من انتقال الصراع إلى مسارات أكثر خطورة، بما يعقّد مساعي التهدئة أو التوصل إلى أي تسوية.

ماذا فعلت حماس مع الرهائن الإسرائيليين عقب الهجوم على غزة؟

وأكد مصدر بحركة حماس أن كتائب القسام أجرت تنقلات لرهائن إسرائيليين حفاظا على حياتهم، مشيرا إلى أن القسام نقلوا الرهائن لعدة أماكن في مدينة غزة.

وذكر مصدر بحماس في تصريحات صحفية أن الرهائن يواجهون مصيرا مجهولا نتيجة الهجوم على مدينة غزة.

واتهمت حركة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي بترويج "أكاذيب مكشوفة" بشأن استخدام المقاومة الفلسطينية للأبراج السكنية في مدينة غزة لأغراض عسكرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات تهدف إلى "تبرير الجرائم البشعة" التي يرتكبها بحق المدنيين.

