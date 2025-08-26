لخلافات علي 600 جنيه.. تجديد حبس سمكري سيارات قتل عاطلا بأوسيم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس سمكري سيارات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة إطلاق الرصاص على عاطل بمدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة، بسبب مبلغ 600 جنيه اقترضها المتهم من المجني عليه ورفض ردها

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المتهم سمكري، والمجني عليه عاطل، بسبب مطالبة الأخير للمتهم برد مبلغ 600 جنيه سبق أن اقترضها منه، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة أخرج خلالها المتهم بندقية خرطوش وأطلق عيارا ناريا أصاب المجني عليه في البطن وأودى بحياته في الحال.

بلاغ بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بدائرة أوسيم

البداية كانت بتلقى مركز شرطة أوسيم، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح الناري وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.