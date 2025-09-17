الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أرقام رسمية: مغادرة 79 ألف إسرائيلي خلال عام بسبب الحرب في غزة

تل أبيب، فيتو
أفاد تقرير لمكتب الإحصاء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن 79 ألف إسرائيلي غادروا البلاد عام 2024، في وقت تعيش فيه تل أبيب أوضاعا غير مسبوقة وسط الحرب على غزة والعدوان على دول إقليمية.

وقال المكتب: "مع حلول رأس السنة العبرية، يقدّر عدد سكان دولة الاحتلال بحوالي 10 ملايين و148 ألف نسمة".​​​​​​​

عدد سكان دولة الاحتلال يقدر بحوالي 10 ملايين و148 ألف نسمة

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضاف: "من بينهم نحو 7 ملايين و758 ألف يهودي (78.5 بالمئة)، وحوالي 2 مليون و130 ألف عربي (21.5 بالمئة) وحوالي 260 ألف أجنبي".

ويشمل هذا الإحصاء نحو 400 ألف فلسطيني في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها إليها عام 1980، في خطوة لا تعترف بها الأمم المتحدة.

وذكر التقرير أنه "منذ رأس السنة العبرية الأخير، ازداد عدد سكان دولة الاحتلال بحوالي 101 ألف نسمة، وبلغ معدل النمو السكاني 1.0 بالمئة".

أوضاعا اقتصادية خانقة وانقسامات سياسية عميقة

وتابع: "خلال العام الماضي (2024) وُلد حوالي 179 ألف طفل في إسرائيل، وتوفي نحو 50 ألف شخص"، فيما وصل قرابة 25 ألف مهاجر جديد إلى إسرائيل وحوالي 5 آلاف مهاجر ضمن برنامج لمّ شمل العائلات، وفقا للتقرير.

وأردف مكتب الإحصاء: "إضافة إلى ذلك، عاد إلى إسرائيل نحو 21 ألف إسرائيلي ممّن هاجروا إلى الخارج، بينما غادرها حوالي 79 ألف إسرائيلي".

وفي العام 2023 هاجر نحو 55 ألف و300 إسرائيلي البلاد، فيما اختار العودة أو الهجرة إليها 27 ألف، بحسب مكتب الإحصاء في سبتمبر 2024.

وتشهد إسرائيل أوضاعا اقتصادية خانقة وانقسامات سياسية عميقة، ضمن تداعيات الحرب على قطاع غزة إضافة لعدوانها على الضفة الغربية.

كما شنت حربا على إيران في يونيو الماضي، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى هجوم استهدف قادة حركة "حماس" في قطر الأسبوع الماضي.

تل أبيب الحرب على غزة غزة دولة الإحتلال إسرائيل حماس قطاع غزة

