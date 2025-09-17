الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل شخصية كريم عبد العزيز ضمن أحداث فيلم The Seven Dogs

كريم عبدالعزيز، فيتو
كريم عبدالعزيز، فيتو

أعلن النجم الكبير كريم عبد العزيز عن استعداده لعرض فيلمه الجديد الكلاب السابعة الذي يأتي من بطولته رفقة النجم أحمد عز.

شخصية كريم عبدالعزيز 

وسيجسد  كريم عبد العزيز  شخصية "غالي أبو داود" وهو عضو عصابة إجرامية ضمن أحداث فيلم The Seven Dogs.

فيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز

 the seven Dogs أول فيلم يتم تصويره في إستديوهات الحصن بالمملكة العربية السعودية، وسبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ عن ميزانية هذا العمل، مؤكدًا أن ميزانيته تجاوزت 40 مليون دولار.

 

فيلم The Seven Dogs تدور أحداثه في مزيج من الإثارة والتشويق والأكشن، كتب له القصة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع فريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدبّاح، ومن إخراج العالميين بلال وعادل المعروفين بأعمالهما المتميزة، وأحدثها الفيلم الهوليوودي الشهير Bad Boys 3.

The Seven Dogs المستشار تركي ال الشيخ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ هيئة الترفيه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية فيلم كريم عبد العزيز فيلم The Seven Dogs كريم عبد العزيز واحمد عز كريم عبدالعزيز كريم عبد العزيز

