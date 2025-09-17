الأسهم الإسرائيلية تسجل أطول سلسلة خسائر منذ 18 شهرًا

واصلت سوق الأسهم الإسرائيلية، موجة تراجعها لليوم السادس على التوالي، في أطول سلسلة خسائر لها منذ 18 شهرا، وسط تزايد مخاوف المستثمرين من التداعيات الاقتصادية للحرب المستمرة في قطاع غزة.

وتراجع مؤشر «تل أبيب 35» بنسبة 1.8% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي خسائره منذ 9 سبتمبر الجاري إلى 4.3%، وفقًا لما أورده موقع «بلومبرج»، وانسحب المستثمرون تدريجيًا من هذا الأسبوع، ولم تُسجّل تحركات كبيرة في سندات إسرائيل المقومة بالدولار أو الشيكل.



تعليق المزايا التجارية

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراح تعليق المزايا التجارية التفضيلية الممنوحة لإسرائيل، ما يعني فرض رسوم جمركية مماثلة لتلك المطبقة على دول لا تربطها اتفاقيات تجارة مع التكتل الأوروبي، وفق بيان للمفوضية الأوروبية.

وفي تصريحات سابقة هذا الأسبوع، أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بعزلة إسرائيل، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على الذات لتحمل أي عقوبات.

بيد أن نتنياهو أوضح في وقت لاحق أن حديثه كان يتعلق بالاستقلال الأمني فقط، نافيًا أي سوء تفسير هزّ الأسواق، ومؤكدًا أن بلاده ستبني صناعة سلاح مستقلة وقوية لتلبية احتياجاتها العسكرية.



ارتفاعات الأسبوع الماضي

وكانت معنويات المستثمرين قد تحوّلت من حالة الصمود التي سادت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، إذ شهدت البورصة آنذاك موجة بيع عنيفة أعقبتها قفزة قوية جعلت يرتفع 83% حتى الأسبوع الماضي، مضيفًا أكثر من 200 مليار دولار إلى ثروات المساهمين.



غير أن موجة التفاؤل تلك اصطدمت خلال الأيام الأخيرة بانتقادات متزايدة من الولايات المتحدة، وعدد من الدول الصديقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والهجوم على قطر.

كما فقدت السوق فرصة الاستفادة من موجة الصعود العالمية للأسهم المدفوعة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية، ويعد التراجع المستمر لمؤشر تل أبيب على مدى 6 جلسات الأكبر بين المؤشرات العالمية التي ترصدها «بلومبرج».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.