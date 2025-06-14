خبيرة ترصد تأثيرات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على أداء الأسهم الخليجية

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق اشتعالا حول العالم بسبب التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، فلم تنتهِ الأسواق من استمرار تأثير العدوان الغاشم على غزة، إلا واشتعل الوضع بين إسرائيل وإيران، وبالطبع الأكثر تأثرا هي أسواق المال ليس في المنطقة العربية وحدها بل وفي العالم أجمع، ولوجه نظر أكثر عمق نرصد أداء المؤشرات العربية والتي تراوح عدد جلساتها بين جلستين وثلاث بسبب إجازة عيد الأضحي المبارك.



والبداية من المملكة العربية السعودية

حيث تراجع المؤشر السعودي بنسبة 1.5%، في الأسبوع الذي اقتصر على جلستي الأربعاء والخميس فقط بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك ليسجل أدنى إغلاق أسبوعي في 19 شهرًا.



وفي الكويت

تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 1.4% في جلسة نهاية الأسبوع ليتكبد أكبر خسارة يومية في شهرين وسط انخفاض جماعي للقياديات، وفي مقدمتها سهم بيتك الذي فقد 1.8% من قيمته.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.01% ليسجل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.



وفي بورصة قطر

تراجع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 0.8% في جلسة الخميس وسط انخفاض شبه جماعي للأسهم وفي مقدمتها السهم القيادي صناعات قطر الذي فقد 1.4% من قيمته، وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.65% مسجلًا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.



وفي الإمارات العربية المتحدة

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 1.1% في جلسة الخميس مسجلًا أكبر خسارة يومية في شهرين بضغط من انخفاض سهمي أبوظبي الأول والدار العقارية بأكثر من 2% لكل منهما.

وفي سوق دبي تراجع المؤشر العام بنسبة 2.3% مسجلًا أكبر خسارة يومية في شهرين وسط انخفاض جماعي للقياديات، وفي مقدمتها سهم إعمار العقارية الذي فقد 3.3% من قيمته.



وإذا استمر التصعيد علي ما هو عليه ستستمر المؤشرات في الانخفاض إلا إذا تدخلت الصناديق السيادية لكل دولة على حدة لاقتناص الفرص بعد أن وصلت العديد من الأسهم لنقاط دعم رئيسية.

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