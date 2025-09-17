الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الحكومة تبحث مصير المقار الحكومية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وجهود تعظيم الاستفادة منها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من المسئولين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو متابعة جهود الاستفادة من المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها عقب انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

           
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك جهود إعادة تسكين بعضها تلبية لطلبات بعض الجهات، في ضوء تعظيم الاستفادة منها، مشيرة في ضوء ذلك إلى المقار التى تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بقرار رئيس الجمهورية، لإعادة استغلالها.

فيما استعرضت نهى خليل الجهود التي قام بها الصندوق السيادي في إطار الاستغلال الأمثل لعدد من المباني الحكومية التي تم إخلاؤها، ومنها المباني الموجودة في منطقة "مربع الوزارات".

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء باستكمال إجراءات الطرح للمباني المختلفة التي تم إخلاؤها، بما يسهم في الاستفادة من هذه المباني الاستغلال الأمثل.
 

