فرص عمل في مجالات صناعة الكرتون والشيبسي بالأردن، رابط التقديم

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم على 9 فرص عمل وفرتها الوزارة في مجالات صناعة الكرتون والشيبسي بالأردن.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق عمل جديدة في الخارج أمام الكوادر المصرية.

وأكدت وزارة العمل أن فرص العمل المتاحة هي 3 عمال للعمل في الشركة الأردنية لصناعة الكرتون، للعمل على ماكينات صناعة كرتون بشرط خبرة في تشغيل الماكينات الخاصة بطباعة وقص الكرتون،و 6 عمال للعمل في شركة الأعمدة لصناعة الشيبسي، بشرط خبرة في تصنيع المكرونة وحصائب الشيبسي الجافة،وإلمام في متابعة التشغيل والإنتاج.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار ما جرى الاتفاق عليه بين وزيري عمل مصر والأردن، وتسهيل إجراءات استقدام العمالة.. وأوضحت أن التقديم على هذه الفرص من اليوم الأربعاء الموافق 17-9-2025،ولمدة 5 أيام على الرابط التالي هنا .

