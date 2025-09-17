الأربعاء 17 سبتمبر 2025
خارج الحدود

الولايات المتحدة تصنف 4 فصائل عراقية ضمن قائمة الإرهاب

الخارجية الأمريكية،
الخارجية الأمريكية، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج "حركة النجباء"، و"كتائب سيد الشهداء"، وحركة "أنصار الله الأوفياء"، و"كتائب الإمام علي" على قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية".

 

مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن "هذه الجماعات شاركت في أنشطة إرهابية تهدد أمن القوات الأمريكية وشركائها في المنطقة، وتعمل بشكل وثيق مع الحرس الثوري الإيراني–فيلق القدس، المصنف هو الآخر منظمة إرهابية".

وبررت الخارجية هذا القرار بأنه في إطار جهود واشنطن "لمواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، والحد من تهديد الجماعات المسلحة المدعومة من طهران ضد المصالح الأمريكية".

وفي بيانات سابقة ذكّر بيان الخارجية بتصنيفات سابقة شملت جماعات مشابهة مثل "كتائب حزب الله"، التي صُنفت منظمة إرهابية عام 2009، و"عصائب أهل الحق"، المصنفة منذ 2020، وكلتاهما تتلقى دعمًا ماليًا وعسكريًا من إيران، وشاركتا في هجمات دامية ضد القوات الأمريكية في العراق، وفق البيان.

