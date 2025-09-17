أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

تشكيل فاركو أمام المقاولون في الدوري المصري

محمد سعيد شيكا في حراسة المرمي، وبرفقته كل من: إسلام المزين ومعاذ أحمد ومحمد حسين وجابر كامل وأحمد شعبان ومحمد عز وياسين الملاح ومحمد فخري وكريم الطيب وأحمد فؤاد.

بينما تضم دكة البدلاء كل من: أحمد دعدور حارس مرمي ومحمود فرحات ووليد مصطفي ومازن عادل وسيف الامام ومحمد سيد ورامز مدحت والغاني الحسن بيني والسنغالي بابا كار نداي.

ويواجه المقاولون العرب، نظيره فاركو، اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في افتتاح الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المقاولون وفاركو في الدوري المصري

تنطلق صافرة مباراة المقاولون ضد فاركو في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون ضد فاركو

تذاع مباراة المقاولون أمام فاركو مساء اليوم الأربعاء عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المقاولون وفاركو مباراة اليوم بحثا عن الفوز الأول لهما في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

حكام مباراة المقاولون أمام فاركو

يتولى طاقم تحكيم المباراة كل من: وائل فرحان (حكمًا للساحة)، محمد علي توفيق وخالد حسام طه (مساعدين)، محمد عبد العزيز (حكمًا رابعًا)، محمد أحمد الشناوي وخالد حسين (تقنية الفيديو).

مشوار المقاولون وفاركو في الدوري

كان المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، تعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله في الجولة الماضية، وخاض المقاولون العرب 6 مباريات في مسابقة الدوري منذ انطلاق الموسم الجاري، تعادل في 3 مباريات كان من بينها التعادل سلبيًا مع الزمالك في الجولة الثانية، وخسر مثلهم ولم يحقق أي انتصار حتى الآن.

وسجل لاعبو المقاولون هدفا واحدًا، واهتزت شباكهم بخمسة أهداف أخرى، ليحتل المركز الـ 19 برصيد 3 نقاط.

على الجانب الآخر، خاض فاركو بقيادة أحمد خطاب مدرب الفريق البرتقالي، 5 جولات في الدوري وحصل على راحة بجولة، حصد خلالها نقطتين فقط ليحتل المركز الـ 20 في جدول الترتيب.

وتعادل فاركو في مباراتين وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الفريق البرتقالي هدفًا واحدًا واهتزت شباكهم بـ6 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.