"الفيبرومايالجيا" وصحة المرأة في ندوة بمكتبة الإسكندرية الإثنين المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي، ندوة بعنوان (رحلة من الألم إلى الأمل) الفيبرومايالجيا وصحة المرأة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبالتنسيق مع صفاء توفيق عضو المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية.

وذلك يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، من الساعة 4.00 إلى 7.00 مساءً بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات.

يحاضر في الندوة كل من: الدكتورة دعاء شاكر؛ استشاري ورئيس قسم التأهيل والروماتيزم والطب الطبيعي بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والدكتورة نسرين على؛ استشاري المخ والأعصاب والطب النفسي، والدكتورة إنجي البحراوي؛ أخصائي التغذية ومدرب الصحة الشمولية.

