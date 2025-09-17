الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"الفيبرومايالجيا" وصحة المرأة في ندوة بمكتبة الإسكندرية الإثنين المقبل

الاسكندريه
الاسكندريه

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي، ندوة بعنوان (رحلة من الألم إلى الأمل) الفيبرومايالجيا وصحة المرأة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبالتنسيق مع  صفاء توفيق عضو المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية. 

 

وذلك يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، من الساعة 4.00 إلى 7.00 مساءً بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات.

الرقابة المالية تطلق استراتيجية التدريب الشاملة لقطاع التأمين المصري

مجال النقل أبرزها، السيسي وملك إسبانيا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

يحاضر في الندوة كل من: الدكتورة دعاء شاكر؛ استشاري ورئيس قسم التأهيل والروماتيزم والطب الطبيعي بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والدكتورة نسرين على؛ استشاري المخ والأعصاب والطب النفسي، والدكتورة إنجي البحراوي؛ أخصائي التغذية ومدرب الصحة الشمولية.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبه الإسكندرية الاسكندرية وصحة المرأة المجلس القومي للمرأة

مواد متعلقة

أمير قطر والعاهل الأردني يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الرقابة المالية تطلق استراتيجية التدريب الشاملة لقطاع التأمين المصري

مجال النقل أبرزها، السيسي وملك إسبانيا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

الأكثر قراءة

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

روسيا تبدأ في التصعيد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويهدد أوروبا بتوسيع الحرب (فيديو)

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

السيسي يرحب بملك إسبانيا في أول زيارة لمصر

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل فى العمل

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads