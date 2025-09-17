توزيع 260 زيا مدرسيا على الأيتام وغير القادرين بالوادي الجديد

شهد مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، احتفالية إنسانية مؤثرة لتوزيع الزي المدرسي على الأيتام وغير القادرين، وسط أجواء يسودها الحب والانتماء.

وجاءت الاحتفالية بتنظيم عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ببلاط، حيث جرى توزيع 260 زيًّا مدرسيًّا يشمل جميع المراحل التعليمية، في خطوة هدفت إلى إدخال البهجة على قلوب التلاميذ مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد المهندس سلامة علي محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط، اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة تعكس أسمى صور التكافل والتكاتف بين المجتمع المدني وأجهزة الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، مبينا أن الاحتفالية ليست مجرد توزيع زي مدرسي، بل هي رسالة حب وانتماء، وامتداد لواجب إنساني ووطني تجاه الأيتام والفقراء.

وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط حريصة على احتضان مثل هذه المبادرات التي تعزز روح التعاون وتبني مجتمعًا قويًا ومتماسكًا، معربا عن خالص شكره وتقديره للجمعيات والمؤسسات المشاركة في المبادرة، مشيدًا بجهودها في توفير الدعم المادي والمعنوي للأسر البسيطة.

وعلى هامش الاحتفالية، جرى تكريم الطالبة جنى أحمد محمد آدم بعد حصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الحساب الذهني، في لفتة تبرز الاهتمام بالطلاب المتفوقين وتشجيعهم على تحقيق مزيد من النجاحات.

