الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكريم الطالب مروان المغازي الأول على مستوى الدقهلية في الدبلوم الفني الصناعي

تكريم الطالب مروان
تكريم الطالب مروان الأول علي الدقهلية دبلوم فني

كرّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، الطالب مروان المغازي محمد المغازي، الحاصل على المركز الأول على مستوى محافظة الدقهلية في شهادة الدبلوم الفني الصناعي (نظام الخمس سنوات) بمجموع 991 درجة بنسبة نجاح بلغت 99.1٪، والطالب من مدرسة شريف القماش الفنية المتقدمة التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

وخلال التكريم، قام المحافظ بمنح الطالب شهادة تقدير ودرع المحافظة، تقديرًا لتفوقه ونبوغه، مشيدًا بجهود الطلاب المتفوقين في التعليم الفني، ومؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الحيوي الذي يُعَد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال اللواء طارق مرزوق في تصريحاته: “إن ما حققه الطالب مروان المغازي يعكس إرادة حقيقية وإصرارًا على النجاح، وهو نموذج مشرف لأبناء الدقهلية، ونأمل أن يكون هذا التكريم دافعًا لمزيد من التفوق لجميع طلاب التعليم الفني، الذي نعتز به كأحد الأعمدة الرئيسية لسوق العمل والتنمية الصناعية في مصر”.

ويُذكر أن الطالب مروان المغازي قد حصل أيضًا على المركز الأول جمهوريًا في شعبة التبريد والتكييف (نظام الخمس سنوات)، بالإضافة إلى حصوله على المركز الـ18 على مستوى الجمهورية للمتفوقين في الدبلوم الفني الصناعي نظام الخمس سنوات.

وفي كلمته خلال التكريم، أعرب الطالب مروان المغازي عن سعادته بهذا التكريم، قائلًا: "أشكر  المحافظ على هذا الاستقبال والدعم المعنوي الكبير، وأشكر كل من دعمني من أسرتي ومعلميَّ، وأتمنى أن أواصل مسيرة النجاح لأكون في خدمة بلدي ومجتمعي".

يأتي هذا التكريم في إطار حرص محافظة الدقهلية على دعم وتحفيز المتفوقين، وتأكيدًا على أهمية التعليم الفني في بناء مستقبل مصر الصناعي والتنموي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم الفني التبريد والتكييف التنمية الصناعية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنصورة التعليمية اللواء طارق مرزوق تحقيق التنمية الشامله بديوان عام المحافظة ديوان عام المحافظة غرب المنصورة التعليمية على مستوى الجمهورية محافظة الدقهلية نظام الخمس سنوات مستوى الجمهورية محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية غرب المنصورة طلاب التعليم الفني طارق مرزوق شهادة تقدير

مواد متعلقة

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

تحرير 117 محضرا في حملة لمراقبة الأغذية بالإسماعيلية

ضبط مصنعين لإنتاج وبيع مواد غذائية غير صالحة بالقليوبية

ندوة عن حياة سميرة موسى في مكتبة مصر الجديدة للطفل اليوم

الأكثر قراءة

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

إسبانيا تهدد بعدم المشاركة بمونديال 2026 حال تواجد منتخب الكيان الصهيوني

أول تعليق من الأهلي على طلب زيزو العلاج بالخارج

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

النظام الغذائي الصارم يكشف الفارق بين عقلية محمد صلاح وإمام عاشور (فيديو)

مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ويؤكد: موقفنا ثابت تجاه قضايا المنطقة

دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل المواجهة الحاسمة بين موسى وملك مصر

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads