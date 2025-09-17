تكريم الطالب مروان المغازي الأول على مستوى الدقهلية في الدبلوم الفني الصناعي

كرّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، الطالب مروان المغازي محمد المغازي، الحاصل على المركز الأول على مستوى محافظة الدقهلية في شهادة الدبلوم الفني الصناعي (نظام الخمس سنوات) بمجموع 991 درجة بنسبة نجاح بلغت 99.1٪، والطالب من مدرسة شريف القماش الفنية المتقدمة التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

وخلال التكريم، قام المحافظ بمنح الطالب شهادة تقدير ودرع المحافظة، تقديرًا لتفوقه ونبوغه، مشيدًا بجهود الطلاب المتفوقين في التعليم الفني، ومؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الحيوي الذي يُعَد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال اللواء طارق مرزوق في تصريحاته: “إن ما حققه الطالب مروان المغازي يعكس إرادة حقيقية وإصرارًا على النجاح، وهو نموذج مشرف لأبناء الدقهلية، ونأمل أن يكون هذا التكريم دافعًا لمزيد من التفوق لجميع طلاب التعليم الفني، الذي نعتز به كأحد الأعمدة الرئيسية لسوق العمل والتنمية الصناعية في مصر”.

ويُذكر أن الطالب مروان المغازي قد حصل أيضًا على المركز الأول جمهوريًا في شعبة التبريد والتكييف (نظام الخمس سنوات)، بالإضافة إلى حصوله على المركز الـ18 على مستوى الجمهورية للمتفوقين في الدبلوم الفني الصناعي نظام الخمس سنوات.

وفي كلمته خلال التكريم، أعرب الطالب مروان المغازي عن سعادته بهذا التكريم، قائلًا: "أشكر المحافظ على هذا الاستقبال والدعم المعنوي الكبير، وأشكر كل من دعمني من أسرتي ومعلميَّ، وأتمنى أن أواصل مسيرة النجاح لأكون في خدمة بلدي ومجتمعي".

يأتي هذا التكريم في إطار حرص محافظة الدقهلية على دعم وتحفيز المتفوقين، وتأكيدًا على أهمية التعليم الفني في بناء مستقبل مصر الصناعي والتنموي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.