السيسى وقرينته يتبادلان أرفع الأوسمة مع ملك إسبانيا وحرمه بقصر الاتحادية

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، الأوسمة بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وليتيزيا، ملكة إسبانيا، بمقر قصر الاتحادية.

وأهدى الرئيس السيسي قلادة النيل إلى الملك فيليب السادس، وكذا وسام الكمال من الطبقة الممتازة للملكة ليتيزيا، حيث إن قلادة النيل لها المقام الأول بين الأوسمة المصرية وأرفعها قدرًا وأعظمها شأنًا ووسام الكمال بطبقته الممتازة يعد أرفع طبقة تهدي للسيدات.

وتقديرًا وعرفانًا من ملك إسبانيا واعتزازًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، أهدى ملك إسبانيا الرئيس السيسي القلادة الملكية لوسام إزابيل لاكاتوليكا، وكذا وسام إيزابيل لاكاتوليكا للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، حيث إن وسام إيزابيل لاكاتوليكا يعد أحد أرفع الأوسمة الملكية الإسبانية والتي يهديها الملك للشخصيات رفيعة المستوى.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، وليتيزيا، ملكة اسبانيا، في أول زيارة دولة يقوم بها الملك الإسباني إلى مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.