الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سيدات وأطفال بالإسماعيلية لتسولهم وتعريض المارة وقائدي السيارات للخطر

ضبط سيدات وأطفال
ضبط سيدات وأطفال لتسولهم وتعريض قائدي السيارات للخطر، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على سيدات وأطفال بالإسماعيلية لتسولهم وتعريض المارة وقائدي السيارات للخطر.

 

رصدت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حالات التسول الخطرة، تم التحقق من مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام عدد من السيدات والأطفال باتخاذ أحد الشوارع الرئيسية بالإسماعيلية مقرًّا لأعمال التسول واستجداء المارة، معرضين أنفسهم وقائدي السيارات للخطر.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الظاهرين في الفيديو (3 سيدات برفقة نجلي إحدىهن، 8 و6 سنوات)، وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن أعمال التسول واستجداء المارة.

ضبط مصنعين لإنتاج وبيع مواد غذائية غير صالحة بالقليوبية

ضبط القائم على إدارة حسابات ينتحل صفة شخصيات للنصب والاحتيال على المواطنين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات وحماية الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التسول الاسماعيلية ضبط المتهمين حماية الاطفال استجداء المارة

مواد متعلقة

ضبط مصنعين لإنتاج وبيع مواد غذائية غير صالحة بالقليوبية

ضبط القائم على إدارة حسابات ينتحل صفة شخصيات للنصب والاحتيال على المواطنين

ضبط عامل بالفيوم لتصنيعه 700 ألف قطعة ألعاب نارية

ضبط شخص متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين في الأقصر

خلاف على الإيجار السبب، الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اقتحام منزل أسرة بالفيوم

أمن الإسكندرية يوضح ملابسات فيديو استغاثة سيدة تدعي الاستيلاء على شقتها

القبض على عامل ظهر في فيديو يعتدي على شقيقه بالسب والتهديد بالقاهرة

القبض على سائق ميكروباص دهس موظفا بالنزهة

الأكثر قراءة

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

إسبانيا تهدد بعدم المشاركة بمونديال 2026 حال تواجد منتخب الكيان الصهيوني

أول تعليق من الأهلي على طلب زيزو العلاج بالخارج

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ويؤكد: موقفنا ثابت تجاه قضايا المنطقة

دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل (فيديو)

البنك الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة لهذه الأسباب

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل المواجهة الحاسمة بين موسى وملك مصر

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads