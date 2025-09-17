ضبط سيدات وأطفال بالإسماعيلية لتسولهم وتعريض المارة وقائدي السيارات للخطر

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على سيدات وأطفال بالإسماعيلية لتسولهم وتعريض المارة وقائدي السيارات للخطر.

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حالات التسول الخطرة، تم التحقق من مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام عدد من السيدات والأطفال باتخاذ أحد الشوارع الرئيسية بالإسماعيلية مقرًّا لأعمال التسول واستجداء المارة، معرضين أنفسهم وقائدي السيارات للخطر.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الظاهرين في الفيديو (3 سيدات برفقة نجلي إحدىهن، 8 و6 سنوات)، وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن أعمال التسول واستجداء المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات وحماية الأطفال.

