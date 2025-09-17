البنك الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة لهذه الأسباب

بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة، اليوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصبح بين 4% و4.25%، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022.

خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة

وسيكون هذا أول خفض لمعدلات الفائدة منذ ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يكون بداية لسلسلة من التخفيضات الإضافية خلال الأشهر المقبلة، بهدف خفض تكاليف الاقتراض في أنحاء الولايات المتحدة، بحسب شبكة CNBC عربية.

لكن هذه الخطوة تحمل أيضًا إشارة تحذيرية بشأن وضع الاقتصاد، إذ تعكس تناميا في القناعة داخل الفيدرالي بأن سوق العمل المتباطئة تحتاج إلى دفعة من خلال معدلات فائدة أقل، مع ذلك، من غير المرجح أن تُرضي هذه الخطوة الرئيس ترامب الذي دعا إلى خفض أكبر بكثير.

وبالنظر إلى مجريات الأحداث، لا يعد هذا القرار مفاجئًا، إذ إن التضخم الذي اجتاح الاقتصاد الأمريكي بعد الجائحة، ودفع البنك إلى رفع معدلات الفائدة في 2022، قد تراجع بشكل كبير.

وفي حين خفضت بنوك مركزية في المملكة المتحدة وأوروبا وكندا معدلات الفائدة بالفعل، فإن صانعي السياسة النقدية في «الفيدرالي» قالوا منذ شهور إنهم يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل هذا العام.

وشهد التضخم ارتفاعا طفيفا في الشهور الأخيرة، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أغسطس، وهي أسرع وتيرة منذ يناير، وما تزال فوق هدف البنك البالغ 2%.

لكن في الأسابيع الأخيرة، طغت مؤشرات ضعف سوق العمل على تلك المخاوف، إذ سجلت الولايات المتحدة مكاسب ضعيفة في الوظائف خلال أغسطس ويوليو، وخسارة صافية في يونيو، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2020.

ضغوط ترامب على الفيدرالي

ورغم أن دونالد ترامب رفض المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد، إلا أن خفض معدلات الفائدة لن يكون أمرا غير مرغوب فيه بالنسبة له، إذ أمضى شهورا في انتقاد تردد «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض الفائدة، قائلا إنه ينبغي أن تكون عند مستوى 1%.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصف ترامب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول بأنه «غبي حقيقي»، متهما إيّه بإعاقة الاقتصاد عبر إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جدا.

وكتب ترامب في منشور على مواقع التواصل هذا الأسبوع: «متأخر جدا... يجب خفض معدلات الفائدة الآن، وبشكل أكبر مما كان في ذهنه. قطاع الإسكان سيقلع!»، في إشارة إلى باول.

ولا تقتصر ضغوط ترامب على التصريحات، إذ سارع إلى تعيين رئيس مجلس مستشاريه الاقتصاديين ستيفن ميران في الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماع هذا الأسبوع، بعد أن شغر مقعد مؤقت في المجلس الشهر الماضي، كما هددت إدارته باول بالعزل والتحقيق، وتخوض معركة قضائية بشأن مسعاها لعزل عضو المجلس الخبيرة الاقتصادية ليزا كوك.

يرى منتقدو دونالد ترامب أن تحركاته تشكل هجوما غير مسبوق في التاريخ الحديث على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، لكن، وعلى الرغم من الأجواء المشحونة التي تسيطر على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، يؤكد محللون أن قرار البنك بخفض معدلات الفائدة كان سيصدر بغضّ النظر عن حملة ترامب الضاغطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.