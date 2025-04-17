ليلة إنشاد صوفي مع "نور النبي" بقبة الغوري

ينظم صندوق التنمية الثقافية من خلال مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، أمسية إنشادية تقدمها فرقة "نور النبي للإنشاد" وذلك يوم الأحد 20 أبريل، في تمام الثامنة مساءً.

يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من القصائد والمدائح النبوية والتواشيح الروحانية، منها: "صلاة الفاتح"، "البردة"، "قمر"، "المسك فاح"، "يا أم البشاير"، "عزى أنت عزى"، "يا صلاة الزين"، و"سلام سلام كمسك الختام".

وتتميز الفرقة بتعدد مشارب أعضائها المنتمين لمختلف الطرق والمدارس الصوفية، مما يضفي على العروض تنوعًا فريدًا يبرز عمق وغنى التجربة الصوفية، كما تحرص على تقديم القصائد والتواشيح مع التعريف بمؤلفيها، لتمنح الجمهور تجربة معرفية وجمالية في آنٍ واحد.

تأسست فرقة "نور النبي للإنشاد" في يناير 2018 بقيادة المنشد عبدالله بكير الصديقي الشاذلي، وتهدف إلى إحياء التراث الصوفي من خلال رؤية فنية تجمع بين الأصالة والتجديد. تعتمد الفرقة في عروضها على تشكيلة متميزة من الآلات الموسيقية التقليدية مثل الناي، العود، القانون، إضافة إلى الإيقاعات الشرقية المتنوعة، ما يمنح الأداء طابعًا فنيًا روحانيًا خاصًا.

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